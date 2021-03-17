Turks ve Caicos Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Turks ve Caicos Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?

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Turks ve Caicos Adaları, Karayipler'de, Kuzey Atlas Okyanusu'nda Britanya Denizaşırı Toprakları olan ve iki takımadadan oluşan adalar grubudur. Turks ve Caicos Adaları'nın Başkenti? “Cockburn Town” şehri Turks ve Caicos Adaları'nın başkentidir. Turks ve Caicos Adaları'nın Para Birimi Nedir? “ABD Doları” Turks ve Caicos Adaları'nın para birimidir. Turks ve Caicos Adaları'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Turks ve Caicos Adaları'nın telefon alan kodu : + 1649 Turks ve Caicos Adaları'nın Türkçe Ülke Telaffuzu Turks ve Caicos Adaları Turks ve Caicos Adaları'nın Türkçe Başkent Telaffuzu Cockburn Town Turks ve Caicos Adaları'nın İngilizce Ülke Telaffuzu Turks and Caicos Islands Turks ve Caicos Adaları'nın İngilizce Başkent Telaffuzu Cockburn Town Turks ve Caicos Adaları'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler İngilizce Turks ve Caicos Adaları'nın Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir