Turks ve Caicos Adaları'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Turks ve Caicos Adaları'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Turks ve Caicos Adaları, Karayipler'de, Kuzey Atlas Okyanusu'nda Britanya Denizaşırı Toprakları olan ve iki takımadadan oluşan adalar grubudur.

Turks ve Caicos Adaları'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Turks ve Caicos Adaları 31458 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 221. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000004 olduğu görülmektedir.

Turks ve Caicos Adaları'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Turks ve Caicos Adaları'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Turks ve Caicos Adaları'nın yüz ölçümü 542 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Turks ve Caicos Adaları'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 430 km²

Turks ve Caicos Adaları'nın Haritadaki Yeri / Konumu