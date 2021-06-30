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Türksat 5A frekans listesi, bilgileri 2021 | Türksat 5A frekans bilgileri değişecek mi?

TÜRKSAT 5A uydusunun hizmete alınmasının ardından vatandaşların akıllarında soru işareti oluştu. Peki Türksat 5A frekans bilgileri değişecek mi, değişti mi ? İşte Türksat 5A frekans listesi, bilgileri 2021

Türksat 5A frekans listesi, bilgileri 2021 | Türksat 5A frekans bilgileri değişecek mi?

Uydu teknolojileri ve uzay çalışmalarının önem kazandığı bu dönemde Türkiye önemli bir adımı atarak uzaya gönderdiği TÜRKSAT 5A uydusunun yörüngeye oturmasının ardından gerçekleştirilen törenle hizmete almıştı. Bunun akabinde yeni uyduyla birlikte vatandaşlar TV kanal frekanslarının değişip değişmediğini merak ediyor. Peki Türksat 5A frekans bilgileri değişecek mi?

Türksat 5A frekans listesi, bilgileri 2021 | Türksat 5A frekans bilgileri değişecek mi?

TÜRKSAT 5A UYDUSUNUN ÖZELLİKLERİ

TÜRKSAT 5A Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusudur. 4 Mayıs 2021 tarihinde uzaydaki jeosenkron yörüngeye ulaştı. 5 Mayıs da ise yörünge testlerine başlandı. 28 Haziran'da ise TÜRKSAT 5A bir aya kadar süren test çalışmalarının ardından 28 Haziran itibarıyla tüm dünyaya hizmet vermeye başladı.

Türksat 5A frekans listesi, bilgileri 2021 | Türksat 5A frekans bilgileri değişecek mi?

TÜRKSAT 5A FREKANS BİLGİLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

TÜRKSAT 5A frekans bilgileri henüz belirlenmedi. İlerleyen süreçlerde TÜRKSAT 5A frekans bilgilerinin değişmesi ve kanalların frekans bilgilerini tek tek açıklaması bekleniyor.

TÜRKSAT 5A FREKANS LİSTESİ, BİLGİLERİ 2021 

TÜRKSAT 5A frekans bilgileri ve kanalların listesi henüz değişmedi. Vatandaşlar şuan kullanılan frekans bilgilerini kullanmaya devam edecek.

Türksat 5A frekans listesi, bilgileri 2021 | Türksat 5A frekans bilgileri değişecek mi?

Tayfun Altuntaş
Editör
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