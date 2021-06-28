TÜRKSAT 5A uydusu göreve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hizmete alma töreninde önemli açıklamalar

Uydu teknolojileri ve uzay çalışmalarının önem kazandığı bu dönemde Türkiye önemli bir adımı atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydusu, Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde saat 14.00'de başlayan hizmete alma töreninin ardından faaliyetlerine başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı açıklamalardan öne çıkan şöyle:

"Yaklaşık 4 yıllık emeğin bir ürünü olan uydumuzda emeği geçenleri tebrik ediyorum

Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir.

Amacımız Türksat 5B'yi yılın son çeyreğinde uzaya göndermektir.

TÜRKSAT 6A uydumuzu ürettik, test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir.

"ŞİMDİ SIRA TÜRKSAT 5B'DE "

Mayıs ayının ilk günlerinde yörüngeye oturmuş uydumuz servis vermeye hazır hale gelmiştir. Şimdi sıra TÜRKSAT 5B'de. Amacımız yılın son çeyreğinde bu uydumuzu da uzaya göndermektir. TÜRKSAT 5B'nin devreye girmesiyle, veri alış veriş kabiliyetimiz 15 kat artacaktır. Manevra ömrü 35 yıl olarak."

5 MAYIS'TA YÖRÜNGE TESTLERİ SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım sağlayıcı tören öncesi açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uydunun ocak ayının başında fırlatıldığını anımsatarak, "4 Mayıs itibarıyla uzaydaki jeosenkron yörüngeye ulaşan, 5 Mayıs'ta yörünge testlerine başlanan Türksat 5A'nın test çalışmaları başarıyla tamamlandı. Uydumuz, 28 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Türksat AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek törenle dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak." ifadelerini kullandı.

30 YIL HİZMET SAĞLAYACAK

Karaismailoğlu, uydunun, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi dünyada yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacağını söyledi. Karaismailoğlu,Türksat 5A'nın elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet sağlayacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin haberleşme uydu trafiğinin bundan sonra da artacağını sözlerine ekledi.