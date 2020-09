İzlediği yayınların tamamı Türksat tarafından uzaya gönderilen uydular aracılığı ile televizyonlara ulaşmaktadır. Taşıyıcı servisleri sunan Türksat uyduları ile tüm dijital yayınları rahatlıkla alabilmektedir. Peki Türksat frekans 2020 otomatik arama nedir? Türksat frekans 2020 otomatik arama nasıl yapılır?

TÜRKSAT FREKANS 2020 OTOMATİK ARAMA

Yeni Türksat 4A frekanslarını otomatik güncelleme yapabilmek için aşağıdaki parametreleri deneyebilirsiniz.

Avrupadan ( 12380 V | SR: 27500 | FEC: 3/4 )

Türkiye'den ( 11747 H | SR: 27500 | FEC: 5/6 )

Yukarıda belirtilen frekanslardan birini manuel olarak elle girilmeli ve aramayı başlatmadan önce Şebeke arama veya NIT açık olarak seçilmelidir.

– Doğan Tv Paket 1 11977 Yatay/H 27500

ANADOLU TV SD Şifresiz, GENÇ TÜRKÜ TV SD Şifresiz, ONE DAMLA TV SD Şifresiz, YENİ SİNEMA TV SD Şifresiz, NHK WORLD TV SD Şifresiz, CARTOON NETWORK SD Şifresiz, MÜZİK ANKARA TV SD Şifresiz, MODA LİFE TV SD Şifresiz, KANAL D SD Şifresiz, KOCAELI TV SD Şifresiz, PARK TV SD Şifresiz, SEVDA TV SD Şifresiz, TOP SHOP TV SD Şifresiz, YILDIZ RİZE TV SD Şifresiz, ŞEVVAL TV SD Şifresiz, KANAL S SD Şifresiz, HM TV SD Şifresiz, ANADOLU YURDUM TV SD Şifresiz, ANC TV SD Şifresiz, SMART MARKET SD Şifresiz, KANAL C SD Şifresiz, OUTLET TV SD Şifresiz,

– Doğan Tv Paket 2 12034 Dikey/V 27500

CNN TURK SD Şifresiz, TV8 İNT SD Şifresiz, DREAM TURK TV SD Şifresiz, DREAM TV SD Şifresiz, EURO D SD Şifresiz, TV 2 SD Şifresiz, GENÇ TÜRKÜ TV SD Şifresiz, KANAL V SD Şifresiz, KANAL S SD Şifresiz, MGC TV SD Şifresiz, MAYA TV SD Şifresiz, TOP POP TV SD Şifresiz, OUTLET TV SD Şifresiz, HİT TV SD Şifresiz, RİTMİX TV SD Şifresiz, ŞEVVAL TV SD Şifresiz, NİSA TV SD Şifresiz, DOĞU TV SD Şifresiz, HEVİ TV SD Şifresiz, DOLUNAY TV SD Şifresiz, MEGA MÜZİK TV SD Şifresiz

– TRT HD Paket 11054 Dikey/V 30000

TRT HABER HD Şifresiz, TRT1 HD Şifresiz, TRT SPOR HD Şifresiz, TRT BELGESEL HD Şifresiz, TRT WORLD HD Şifresiz, TRT1 HD AVRUPA Şifresiz, TRT ÇOCUK HD Şifresiz.

– TRT Batı Paketi 11958 Dikey/V 27500

TRT 1 SD Şifresiz, TRT 3 SPOR SD Şifresiz, TRT BELGESEL SD Şifresiz, TRT COCUK SD Şifresiz, TRT DİYANET SD Şifresiz, TRT HABER SD Şifresiz, TRT MUZIK SD Şifresiz, TRT OKUL SD Şifresiz, TRT TURK SD Şifresiz

– TRT Doğu Paketi 11096 Yatay/H 30000

EURONEWS TÜRKÇE SD Şifresiz, TRT 1 SD Şifresiz, TRT 4-TRT ÇOCUK SD Şifresiz, TRT 6 SD Şifresiz, TRT ANADOLU/TRT DİYANET SD Şifresiz, TRT ARAPÇA SD Şifresiz, TRT AVAZ SD Şifresiz, TRT HABER SD Şifresiz, TRT MÜZİK SD Şifresiz, TRT SPOR SD Şifresiz, TRT TÜRK SD Şifresiz

– Ntv Türkiye Paketi 12015 Yatay/H 27500

KRAL TV SD Şifresiz, KRAL POP TV SD Şifresiz, NTV SD Şifresiz, NTV SPOR HD Şifresiz, NTV SPOR SD Şifresiz, STAR TV SD Şifresiz, STAR TV HD Şifresiz, NTV HD Şifresiz

– Ntv Batı Paketi 10985 Yatay/H 4800

EUROSTAR SD Şifresiz, NTV AVRUPA SD Şifresiz

– HaberTürk Batı Paketi 11053 Yatay/H 8000

BLOOMBERG HT SD Şifresiz, HABERTURK SD Şifresiz

– Show HD Paket 12209 Yatay/H 10000

HABERTURK HD Şifresiz, SHOW TV HD Şifresiz, BLOOMBERG HT HD Şifresiz.

– Show tv Batı Paketi 11045 Yatay/H 4800

SHOWTÜRK SD Şifresiz, SHOWMAX SD Şifresiz

– Atv Batı Paketi 11883 Dikey/V 4800

A HABER SD Şifresiz, ATV AVRUPA SD Şifresiz

– Atv Doğu Paketi 12054 Yatay/H 27500

A HABER SD Şifresiz, A HABER HD Şifresiz, A SPOR SD Şifresiz, A SPOR HD Şifresiz, ATV SD Şifresiz, ATV HD Şifresiz, A2 SD Şifresiz, MİNİKA ÇOCUK SD Şifresiz, MİNİKA GO SD Şifresiz

– STV ESKİ PAKET 11096 Dikey/V 30000

ULUSAL KANAL SD Şifresiz, YENİ SİNEMA TV SD Şifresiz, DERYA TV SD Şifresiz, HTV SD Şifresiz, 365 TV SD Şifresiz, FARKLI TV SD Şifresiz, NEHİR TV SD Şifresiz, A SHOPPİNG TV SD Şifresiz, SON HEDEF TV SD Şifresiz, 1AN TV SD Şifresiz, ARAFAT TV SD Şifresiz, METRO RTV SD Şifresiz, TV19 SD Şifresiz.

– STV ESKİ PAKET 12079 Yatay/H 6400

SON HEDEF TV SD Şifresiz.

– Kanal A Paket 11039 Yatay/H 4800

KANAL A HD Şifresiz, KANAL A TEST SD Şifresiz

– Star Medya Paketi 11986 Dikey/V 9600

24 TV SD Şifresiz, TV4 SD Şifresiz

– Kanal 7 HD Paketi 12103 Yatay/H 8333

KANAL 7 HD Şifresiz, ULKE TV HD Şifresiz

– Kanal 7 Doğu Paketi 12095 Yatay/H 4800

KANAL 7 SD Şifresiz

– Kanal 7 Batı Paketi 12238 Dikey/V 7200

KANAL 7 AVRUPA SD Şifresiz, TVT SD Şifresiz, ÜLKE TV SD Şifresiz, Yurdum Tv SD Şifresiz

– TGRT Paket 12228 Dikey/V 8400

TGRT BELGESEL SD Şifresiz, TGRT EU SD Şifresiz, TGRT HABER SD Şifresiz

– Güç Dijital Platformu 2 11824 Dikey/V 8000

MEGA MÜZİK TV SD Şifresiz, SAT7 TÜRK TV SD Şifresiz, BER TV SD Şifresiz, YAŞAM TV SD Şifresiz, SHOPPİNG CHANNEL SD Şifresiz, (ÇİN) CTV SD Şifresiz, TEST C.

– Türksat Ankara Paket 1 12423 Dikey/V 27500

BENGÜTÜRK SD Şifresiz, HALK TV SD Şifresiz, KAÇKAR TV SD Şifresiz, KON TV SD Şifresiz, ORDU TV52 SD Şifresiz, AKDENİZ TV SD Şifresiz, ULUSAL TV SD Şifresiz, VİZYONTÜRK SD Şifresiz, NUMBER ONE TV HD Şifresiz

– Türksat Ankara Paket 2 12423 Yatay/H 30000

DISNEY CHANNEL SD Şifresiz, KARADENİZTÜRK SD Şifresiz, LALEGÜL TV SD Şifresiz, TARIMTÜRK TV SD Şifresiz, TMB SD Şifresiz, VAN TV SD Şifresiz, ONE BAL TV SD Şifresiz, JİYAN TV SD Şifresiz

– Türksat Ankara Paket 3 12458 Dikey/V 30000

ALJAZEERA TV(ARAB) SD Şifresiz, ALJAZEERA TV(ENG) SD Şifresiz, KANAL 33 SD Şifresiz, BEREKET TV SD Şifresiz, BEYKENT TV SD Şifresiz, 4 EYLÜL TV SD Şifresiz, HABERAKS TV SD Şifresiz, EVİN TV SD Şifresiz, KANAL 58 SD Şifresiz, MANİSA MEDYA TV SD Şifresiz, BEST TV SD Şifresiz, MEDİNE TV SD Şifresiz

– Türksat Ankara Paket 4 12559 Dikey/V 27500

ADANA TV SD Şifresiz, BARIŞ TV SD Şifresiz, BEDİR TV SD Şifresiz, CEM TV SD Şifresiz, ÇİFTÇİ TV SD Şifresiz, KOZA TV SD Şifresiz, FUL TV SD Şifresiz, MAVİ KARADENİZ SD Şifresiz, ANADOLU DERNEK SD Şifresiz, TV 5 SD Şifresiz

– Türksat Ankara Paket 5 12641 Yatay/H 30000

A.VUSLAT TV SD Şifresiz, AKSU TV SD Şifresiz, EDESSA TV SD Şifresiz, HİLAL TV SD Şifresiz, KANAL 3 SD Şifresiz, KANAL 35 SD Şifresiz, KANAL T SD Şifresiz, KANAL URFA SD Şifresiz,TEK RUMELİ TV SD Şifresiz, TV 10 SD Şifresiz, VATAN TV SD Şifresiz, HALK TV EURO SD Şifresiz

– Türksat Ankara Paket 6 12605 Dikey/V 27500

KANAL FIRAT SD Şifresiz, OLAY TV SD Şifresiz, ZAROK TV SD Şifresiz, TV1 SD Şifresiz, BALIKESİR TV 100 SD Şifresiz, TV KAYSERİ SD Şifresiz, TV6 SD Şifresiz, KANAL G28 SD Şifresiz

– Türksat Ankara Paket 7 12345 Dikey/V 30000

AS TV SD Şifresiz,TVEM SD Şifresiz, FB TV SD Şifresiz, GALA TV SD Şifresiz, KANAL 12 SD Şifresiz, KANAL 42 SD Şifresiz, ALTAŞ TV SD Şifresiz, SPORTS TV SD Şifresiz, TÜRKİYEM TV SD Şifresiz, ON4 TV SD Şifresiz, MCJ SHOPPİNG SD Şifresiz, YILDIZ RİZE TV SD Şifresiz, UZAY HABER TV SD Şifresiz

– Türksat Ankara Paket 9 11594 Dikey/V 25000

ABANT TV SD Şifresiz, DOST TV SD Şifresiz, DOLUNAY TV SD Şifresiz, GEYLAN TV SD Şifresiz, GÜNEYDOĞU TV SD Şifresiz, KANAL TEK SD Şifresiz, KARDELEN TV SD Şifresiz, TV 2000 SD Şifresiz, BAHARTÜRK TV SD Şifresiz, KANAL 5 SD Şifresiz.

– Türksat Ankara Paket 10 11558 Dikey/V 30000

WORLD TRAVEL CHANNEL SD Şifresiz, PLANET ÇOCUK SD Şifresiz, PLANET MUTFAK SD Şifresiz, PLANET PEMBE SD Şifresiz, PLANET TÜRK SD Şifresiz, SEMERKAND HD Şifresiz, SEMERKAND TV SD Şifresiz, VIVA TV SD Şifresiz, KANAL F SD Şifresiz, SEYMEN TV SD Şifresiz

– Türksat Ankara Paket 11 11509 Yatay/H 30000

AZADİ TV SD Şifresiz, CAN ERZİNCAN TV SD Şifresiz, ONE DAMLA TV SD Şifresiz, UÇANKUŞ TV SD Şifresiz, KANAL 24 SD Şifresiz, KUDÜS TV SD Şifresiz, RTV23 SD Şifresiz, VİZYON 58 SD Şifresiz, YURDUM TV SD Şifresiz, HEVİ TV SD Şifresiz

– Türksat Ankara Paket 12 12380 Dikey/V 27500

BEREKET HAYVANCILIK SD Şifresiz, BEYAZ TV SD Şifresiz, BEYAZ TV HD Şifresiz, DRT DENİZLİ SD Şifresiz, PAMUKKALE TV SD Şifresiz, KANAL A SD Şifresiz, YEK TV SD Şifresiz

– Türksat Ankara Paket 13 11916 Dikey/V 30000

AVANTAJ TV SD Şifresiz, BERAT TV SD Şifresiz, EKİNTÜRK TV SD Şifresiz, KANAL B SD Şifresiz, KÖY TV SD Şifresiz, MMC TV SD Şifresiz, CANLAR TV SD Şifresiz, AK İT TV SD Şifresiz, FM TV SD Şifresiz, NUMBER ONE TÜRK HD Şifresiz, REHBER TV SD Şifresiz, FASHİON ONE TV SD Şifresiz

– Türksat Ankara Paket 14 12379 Yatay/H 30000

TLC TV SD Şifresiz, EGE TÜRK TV SD Şifresiz, ES TV SD Şifresiz, EXPO CH TV SD Şifresiz, AGİ TV SD Şifresiz, MAKİNE TV SD Şifresiz, TÜRKSAT SAAT TEST SD, ONE SÜPER TV SD Şifresiz, Şifreli ve test kanalları.

– Türksat Ankara Paket 15 12524 Dikey/V 22500

A9 TV SD Şifresiz, AKILLI TV SD Şifresiz, G.ANTEP OLAY TV SD Şifresiz, GENÇ TV SD Şifresiz, HTV HAYAT TV SD Şifresiz, HRT AKDENİZ TV SD Şifresiz, LINE TV SD Şifresiz, TV27 SD Şifresiz.

– Türksat Ankara Paket 16 11855 Dikey/V 30000

ÇAY TV SD Şifresiz, EGE TV SD Şifresiz, FLASH TV SD Şifresiz,KRT TV SD Şifresiz, MCJ MEDIASA SD Şifresiz, NR 1 TÜRK SD Şifresiz, NR1 SD Şifresiz, RUMELİ TV SD Şifresiz, YABAN TV SD Şifresiz, YASİN TV SD Şifresiz, TÜRKSAT TANITIM SD Şifresiz, TELEDÜNYA TANITIM SD Şifresiz

– Türksat Kıbrıs Paket 1 12541 Yatay/H 30000

BRT HD Şifresiz, KIBRIS ADA TV SD Şifresiz, AS TV SD Şifresiz, BRT 1 SD Şifresiz, BRT 2 SD Şifresiz, GENÇ TÜRKÜ TV SD Şifresiz, KIBRIS GENÇ TV SD Şifresiz, KANAL T SD Şifresiz, KIBRIS TV SD Şifresiz, EZGİ TV SD Şifresiz, TURKİSH TV SD Şifresiz, RAHMET TV SD Şifresiz, DİYALOG TV SD Şifresiz, SEVVAL TV SD Şifresiz.

– Türksat Almanya Paket 12729 Yatay/H 27500

MBELGESEL TV SD Şifresiz, KABE (CANLI)-AL QURAN SD Şifresiz, KANAL AVRUPA SD Şifresiz, SAUDİ SUNNAH TV SD Şifresiz, MPL SD Şifresiz, NUR TV SD Şifresiz, RUDAW TV SD Şifresiz, YOL TV SD Şifresiz, TÜRKSAT TEST 1-2

– Türksat Mpeg Paket 12699 Dikey/V 7700

KANAL 56 SD Şifresiz

– Gürcistan Paket 11472 Yatay/H 23450

İBERİA TV SD Şifresiz, GDS TV SD Şifresiz, İMEDİ TV SD Şifresiz, RUSTAVI 2 SD Şifresiz, ROSSİYA 24 TV SD Şifresiz, RTR PLANETE TV SD Şifresiz

– KONTÖR TV Paket 11650 Dikey/V 13600 12130 Dikey/V 27500

AKSARAY ART TV SD Şifresiz, BURSA TV SD Şifresiz, MERCAN TV SD Şifresiz, DOLUNAY TV SD Şifresiz, KANAL 15 SD Şifresiz, KANAL 32 SD Şifresiz, KARABÜK BRTV SD Şifresiz, RUHA TV SD Şifresiz, AKSARAY KANAL 68 SD Şifresiz, SİVAS SRT SD Şifresiz, TON TV SD Şifresiz

– DSmart Paket Şifresiz HD 12245 Yatay/H 27500

TV2 HD Şifresiz, KANAL D HD Şifresiz, CNNTÜRK HD Şifresiz, TAY TV HD Şifresiz

– Meltem Medya Paketi 11833 Dikey/V 6250

MELTEM TV SD Şifresiz, MESAJ TV SD Şifresiz, AV TV SD Şifresiz, SIHHAT TV SD Şifresiz, KADIRGA TV SD Şifresiz

– Güç Dijital 12265 Dikey/V 27500

POWER TV SD Şifresiz, POWERTÜRK TV SD Şifresiz, POWER TV HD Şifresiz, POWERTÜRK HD Şifresiz, DEHA TV SD Şifresiz, KANAL 60 SD Şifresiz, DİYAR TV SD Şifresiz, ER TV SD Şifresiz, MEDYAM14 TV SD Şifresiz, TV41 SD Şifresiz, ANADOLU TV SD Şifresiz, KANAL 26 SD Şifresiz, DURU TV SD Şifresiz, KANAL F SD Şifresiz, MERCAN TV SD Şifresiz, BURSA TV SD Şifresiz, YEK TV SD Şifresiz, YASİN TV SD Şifresiz, KANAL 28 SD Şifresiz, KANAL YALOVA SD Şifresiz, YILDIZ TOPRAK TV SD Şifresiz ve TEST kanalları.

– A PLUS LİVE MEDYA 12685 Yatay/H 30000

PLAY ANİMAL TV SD Şifresiz, CAN TV SD Şifresiz, NOVA CİNEMA TV SD Şifresiz, N MOVİES SD Şifresiz, CHİNKO 1-2 TV SD Şifresiz, POTPORİ TV SD Şifresiz, FAVORİ TV SD Şifresiz, PİX TV SD Şifresiz, TARZ MODA TV SD Şifresiz, WİLD WEST TV SD Şifresiz, CİNE MAX TV SD Şifresiz, ARABESK MELODİ TV SD Şifresiz, HD FİLM TV SD Şifresiz, CANLI TV SD Şifresiz, SÜPER HALAY TV SD Şifresiz, EN TV SD Şifresiz, ZİMANE POP TV SD Şifresiz, CİNE NOM TV SD Şifresiz, TOSUN TV SD Şifresiz, YEŞİL VADİ TV SD Şifresiz, GÖNÜL İLKE TV SD Şifresiz, SİNEMA MAX TV SD Şifresiz, CLUP MAX TV SD Şifresiz, FUL AKSİYON TV SD Şifresiz, PLUS LİFE TV SD Şifresiz, THE BOX TV SD Şifresiz, ADA TV SD Şifresiz.

– DİGİSAT 12303 Dikey/V 27500

WORLD BEAUTY CHANNEL 1-2 SD Şifresiz, HAZAN TV SD Şifresiz, DOLUNAY İNT SD Şifresiz, NURS TV SD Şifresiz, TV YEK SD Şifresiz, HTV SD Şifresiz, BER TV SD Şifresiz, OSMANİYEM ORT TV SD Şifresiz,OUTLET TV SD Şifresiz, MSBC KANAL 2000 SD Şifresiz, YENİ SİNEMA TV SD Şifresiz, EVREN TV SD Şifresiz, TVA SD Şifresiz, YILDIZ TOPRAK TV SD Şifresiz, TİVİTİ TV SD Şifresiz, ONE BEST TV SD Şifresiz, TVA SD Şifresiz, YILDIZ TOPRAK TV SD Şifresiz, MGC TV SD Şifresiz, FARKLI TV SD Şifresiz, PLUS MUSİC TV SD Şifresiz, ANADOLU YURDUM TV SD Şifresiz,DOĞU TV SD Şifresiz, SHOPPİNG CHANNEL SD Şifresiz, MAYA TV SD Şifresiz, MAXİM TV SD Şifresiz, MEDYA TV SD Şifresiz.

– TÜRKSAT PAKET 17 11821 Yatay/H 17000

K24 SD Şifresiz, K24 HD Şifresiz, WAAR TV SD Şifresiz.

– KİDZ/ANİMEZ 12089 Yatay/H 4400

KİDZ/ANİMEZ TV SD Şifresiz, LİFETİME CHANNEL SD Şifresiz

– TİVİBU PAKET 11853 Yatay/H 25000

Tivibu Spor HD Şifresiz

* Tekli Frekanslar

– SHOW TV 12219 Yatay/H 6500 SD Şifresiz

– FOX TV HD 12329 Yatay/H 6666 HD Şifresiz

– FOX TV 12336 Yatay/H 5520 SD Şifresiz

– TV8/Shop90 12346 Yatay/H 9600 SD Şifresiz

– 360 TV 11062 Yatay/H 4820 SD Şifresiz

– ELTR TV 11022 Yatay/H 2200 SD Şifresiz

– ANS TV 11001 Yatay/H 2400 SD Şifresiz

– BİRLİK RTV 11006 Yatay/H 2960 SD Şifresiz

– TÜRKMENELİ HD 12009 Dikey/V 4444 HD Şifresiz

– TVNET HD 12213 Dikey/V 5833 HD Şifresiz

– TVNET 12220 Dikey/V 4800 SD Şifresiz

– FARDA TV 12447 Yatay/H 2400 SD Şifresiz

– TÜRKSAT TANITIM TKGS 11747 Yatay/H 27500 SD Şifresiz

– TV8 HD 12356 Yatay/H 7100 HD Şifresiz

– Fil Tv 11775 Dikey/V 27500 720p Şifresiz