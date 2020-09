Uydu cihazlarından bazılarında yeni kanal eklemeleri otomatik yapılıyor. Ancak bazılarında manuel giriş yapmak gerekiyor. Aşağıda belirtilen Türksat frekans 2020 tüm kanallarının frekanslarını girerek frekans ayarlarını yapabilirsiniz.

TÜRKSAT FREKANS 2020 TÜM KANALLAR

1 AN TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 127 227 T4A

1 AN TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 135 235 T4A

1 AN TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 121 221 T4A

1 AN TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 149 249 T4A

1 AN TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 133 233 T4A

1 AN TV Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 127 227 T4A

2000’ler Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 120 220 T3A

24 HD Frekans 12310 V – Dikey Batı 15000 3/4 5055 5155 T4A

24 KITCHEN HD Frekans 12460 H – Yatay Doğu 20800 3/4 2959 3059 T4A

24 TV Frekans 12298 V – Dikey Batı 4800 5/6 3100 3200 T4A

360 HD Frekans 12310 V – Dikey Batı 15000 3/4 5056 5156 T4A

360 TV Frekans 12298 V – Dikey Batı 4800 5/6 3101 3201 T4A

363 TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 137 237 T4A

60S Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 124 224 T3A

80S Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 122 222 T3A

90S Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 121 221 T3A

A HABER Frekans 11883 V – Dikey Batı 4800 5/6 1401 1501 T4A

A HABER Frekans 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1301 1401 T4A

A HABER Frekans HD 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1306 1406 T4A

A HABER Frekans RADYO 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1408 T4A

A NEWS HD Frekans 11998 V – Dikey Batı 11666 3/4 4905 5005 T4A

A PARA HD Frekans 11998 V – Dikey Batı 11666 3/4 4906 5006 T4A

A SPOR Frekans 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1302 1402 T4A

A SPOR HD Frekans 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1307 1407 T4A

A SPOR RADYO Frekans 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1409 T4A

A.VUSLAT TV Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3436 3536 T4A

A2 HD Frekans 11998 V – Dikey Batı 11666 3/4 4907 5007 T4A

A2 TV Frekans 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1314 1414 T4A

ADA TV Frekans 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8005 8105 T3A

AGRO TV Frekans 12457 V – Dikey Batı 30000 3/4 5302 5402 T4A

AKILLI TV Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 131 231 T4A

AKİT TV HD Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6800 6900 T3A

AKRA FM Frekans 11509 H – Yatay Batı 30000 2/3 6116 T3A

AKSU TV Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3408 3508 T4A

AL JAZEERA ARAB Frekans 12457 V – Dikey Batı 30000 3/4 5308 5408 T4A

AL JAZEERA ENGLISH Frekans 12457 V – Dikey Batı 30000 3/4 5307 5407 T4A

AL QURAN AL KAREEM TV Frekans 11557 V – Dikey Batı 30000 2/3 6000 6100 T3A

AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV Frekans 11557 V – Dikey Batı 30000 2/3 6001 6101 T3A

ALA TOO 24 Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6812 6912 T3A

ALASKA TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 139 239 T4A

ALASKA TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 119 219 T4A

ALASKA TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 153 253 T4A

ALASKA TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 125 225 T4A

ALASKA TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 145 245 T4A

ALEM FM Frekans 12298 V – Dikey Batı 4800 5/6 3202 T4A

AMBIANCE Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 201 T3A

AMBIANCE Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 201 T3A

ANADOLU DERNEK TV Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 125 225 T4A

ANADOLU TV Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 145 245 T4A

ANIMAL PLANET HD Frekans 12187 V – Dikey Batı 27500 5/6 102 202 T4A

ANTALYA RADYO Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1018 T3A

ARAFAT TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 129 229 T4A

ARAFAT TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 155 255 T4A

ARAFAT TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 147 247 T4A

ARAFAT TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 123 223 T4A

ARAFAT TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 143 243 T4A

AROUND THE WORLD Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 268 T3A

AS TV Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3400 3500 T4A

ATV Frekans 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1300 1400 T4A

ATV AVRUPA Frekans 11883 V – Dikey Batı 4800 5/6 1400 1500 T4A

ATV HD Frekans 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1305 1405 T4A

AV TV Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3435 3535 T4A

AZADLIQ VOA AZERI Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 271 T4A

BABY TV Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 176 276 T3A

BABY TV Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 176 276 T3A

BABY TV Frekans 12378 H – Yatay TR 30000 3/4 6422 6522 T4A

BAHAR TURK TV Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 141 241 T4A

BAROQUE Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 125 225 T3A

BAYRAK FM Frekans 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8111 T3A

BAYRAM FM Frekans 12344 V – Dikey Batı 30000 3/4 5814 T4A

BBC EARTH Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 103 203 T3A

BBC FIRST HD Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4102 4202 T4A

BBC WORLD NEWS Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 115 215 T3A

BBC WORLD NEWS Frekans 11853 H – Yatay Doğu 25000 3/4 3803 3903 T4A

beIN GURME HD Frekans 12072 V – Dikey Batı 27500 3/4 4963 5063 T4A

beIN HD Frekans 12072 V – Dikey Batı 27500 3/4 4966 5066 T4A

beIN HOME&ENT HD Frekans 11180 H – Yatay Batı 30000 5/6 4462 4662 T3A

beIN HOME&ENT HD Frekans 11180 H – Yatay Batı 30000 5/6 4462 4562 T3A

beIN IZ HD Frekans 12072 V – Dikey Batı 27500 3/4 4962 5062 T4A

beIN IZ HD Frekans 12072 V – Dikey Batı 27500 3/4 4962 5062 T4A

beIN MOVIES ACTION 2 HD Frekans 11180 H – Yatay Batı 30000 5/6 4461 4561 T3A

beIN MOVIES ACTION HD Frekans 12072 V – Dikey Batı 27500 3/4 4965 5065 T4A

beIN MOVIES FAMILY HD Frekans 12072 V – Dikey Batı 27500 3/4 4960 5060 T4A

beIN MOVIES PREMIER HD Frekans 12072 V – Dikey Batı 27500 3/4 4964 5064 T4A

beIN MOVIES PREMIERE 2 HD Frekans 11180 H – Yatay Batı 30000 5/6 4455 4555 T3A

beIN MOVIES STARS HD Frekans 12072 V – Dikey Batı 27500 3/4 4959 5059 T4A

beIN MOVIES TURK HD Frekans 12072 V – Dikey Batı 27500 3/4 4961 5061 T4A

beIN SERIES COMEDY HD Frekans 12072 V – Dikey Batı 27500 3/4 4956 5056 T4A

beIN SERIES DRAMA HD Frekans 12072 V – Dikey Batı 27500 3/4 4958 5058 T4A

beIN SERIES SCI-FI HD Frekans 12072 V – Dikey Batı 27500 3/4 4955 5055 T4A

beIN SERIES VICE HD Frekans 12072 V – Dikey Batı 27500 3/4 4957 5057 T4A



beIN SPORT 1 HD Frekans 11675 V – Dikey Batı 24444 3/4 3311 3409 T3A

beIN SPORTS HABER Frekans 12378 H – Yatay TR 30000 3/4 6421 6521 T4A

beIN SPORTS HABER HD Frekans 12378 H – Yatay TR 30000 3/4 6420 6520 T4A

beIN SPORTS HD 2 Frekans 11675 V – Dikey Batı 24444 3/4 3301 3401 T3A

beIN SPORTS HD 3 Frekans 11675 V – Dikey Batı 24444 3/4 3308 3408 T3A

beIN SPORTS HD 4 Frekans 11675 V – Dikey Batı 24444 3/4 3307 3407 T3A

beIN SPORTS MAX 1 HD Frekans 11675 V – Dikey Batı 24444 3/4 3314 3414 T3A

beIN SPORTS MAX 2 HD Frekans 11180 H – Yatay Batı 30000 5/6 4453 4553 T3A

BENGÜ TÜRK Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6814 6914 T3A

BER TV Frekans 11096 V – Dikey Batı 30000 5/6 2312 2412 T3A

BER TV Frekans 11061 H – Yatay Batı 4820 3/4 3075 3175 T3A

BER TV Frekans 11855 V – Dikey Batı 30000 3/4 6702 6802 T4A

BERAT TV Frekans 11061 H – Yatay Batı 4820 3/4 3076 3176 T3A

BEST FM Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 277 T4A

BEYAZ TV Frekans 12379 V – Dikey Batı 27500 3/4 6200 6300 T4A

BEYAZ TV HD Frekans 12379 V – Dikey Batı 27500 3/4 6201 6301 T4A

BEYKENT TV Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6639 6739 T3A

BİTLİS TV Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3407 3507 T4A

BLD Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 151 251 T4A

BLOOMBERG HT Frekans 11053 H – Yatay Batı 8000 3/4 2126 2226 T3A

BLOOMBERG HT HD Frekans 12209 H – Yatay Doğu 10000 3/4 2002 2102 T4A

BLT TÜRK Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3437 3537 T4A

BOOMERANG TV HD Frekans 12072 V – Dikey Batı 27500 3/4 4969 5069 T4A

BOOMERANG TV HD Frekans 12187 V – Dikey Batı 27500 5/6 116 216 T4A

BROADWAY Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 134 234 T3A

BRT 1 HD Frekans 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8002 8102 T3A

BRT 2 HD Frekans 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8001 8101 T3A

BRT 3 Frekans 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8000 8100 T3A

BRT RADYO 1 Frekans 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8110 T3A

BRTV Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3415 3515 T4A

CAPİTAL TV Frekans 12588 V – Dikey Afrika 22500 3/4 7114 7214 T4A

CAPİTAL TV Frekans 18668 LHCP Ka-West 22500 3/4 7114 7214 T4A

CARTON NETWORK Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 115 215 T4A

CEM RADYO Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6764 T3A

CEM TV Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6642 6742 T3A

CHANNEL ONE RUSSIA Frekans 11789 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4656 4756 T4A

CHANSONS Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 249 T3A

CHILLOUT Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 228 T3A

CLASSIC MASTERS Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 127 227 T3A

CLASSICAL CALM Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 258 T3A

CLASSICAL GREATS Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 233 T3A

CLASSICAL ORCHESTRAL Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 232 T3A

CNN INTERNATIONAL Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 108 208 T3A

CNN TURK HD Frekans 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 102 202 T4A

CNN TÜRK Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 101 201 T4A

CNNTURK RADYO Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 271 T4A

COOL JAZZ Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 230 T3A

DA VINCI LEARNING Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 104 204 T3A

DA VINCI LEARNING Frekans 11789 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4660 4760 T4A

DANCE CLUBBIN Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 165 265 T3A

DEEP BLUES Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 235 T3A

DEHA TV Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3409 3509 T4A

DIS YAY ORTA DALGA ARAPÇA Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1316 T3A

DISCOVERY CHANNEL HD Frekans 12187 V – Dikey Batı 27500 5/6 101 201 T4A

DISCOVERY CHANNEL HD Frekans 12378 H – Yatay TR 30000 3/4 6412 6512 T4A

DISNEY CHANNEL Frekans 12422 H – Yatay Doğu 30000 3/4 5200 5300 T4A

DISNEY JUNIOR Frekans 11180 H – Yatay Batı 30000 5/6 4472 4572 T3A

DISNEY JUNIOR Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4130 4230 T4A

DISNEY XD Frekans 11180 H – Yatay Batı 30000 5/6 4471 4571 T3A

DiYANET RADYO Frekans 12379 V – Dikey Batı 27500 3/4 6312 T4A

DİYANET RİSALET RADYO Frekans 12379 V – Dikey Batı 27500 3/4 6216 T4A

DİYANET TV Frekans 12422 H – Yatay Doğu 30000 3/4 5204 5304 T4A

DİYANET TV HD Frekans 12379 V – Dikey Batı 27500 3/4 6203 6303 T4A

DİYAR TV Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5814 5914 T3A

DİZİ PREMIUM Frekans 12187 V – Dikey Batı 27500 5/6 109 209 T4A

DİZİ SMART MAX Frekans 12187 V – Dikey Batı 27500 5/6 114 214 T4A

DMAX Frekans 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1802 1902 T4A

DMAX HD Frekans 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1815 1915 T4A

DOCUBOX TV Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 106 206 T3A

DOLUNAY TV Frekans 11096 V – Dikey Batı 30000 5/6 2302 2402 T3A

DOLUNAY TV Frekans 11096 V – Dikey Batı 30000 5/6 2304 2404 T3A

DOLUNAY TV Frekans 11509 H – Yatay Batı 30000 2/3 6104 6204 T3A

DORUK TV Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 129 229 T4A

DOST FM Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5941 T3A

DOST TV Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5822 5922 T3A

DREAM TV Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 105 205 T4A

DREAM TÜRK Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 107 207 T4A

DREAM TÜRK HD Frekans 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 106 206 T4A

DRT DENiZLi Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6631 6731 T3A

EASY LISTENING Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 257 T3A

EDESSA TV Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5809 5909 T3A

EGE TV Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3439 3539 T4A

EKOTÜRK Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6641 6741 T3A

ER TV Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3412 3512 T4A

ERKAM RADYO Frekans 11509 H – Yatay Batı 30000 2/3 6115 T3A

ERZURUM RADYO Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1216 T3A

ES TV Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5801 5901 T3A

ESTV Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3410 3510 T4A

EURO D Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 109 209 T4A

EUROSPORT 1 Frekans 11180 H – Yatay Batı 30000 5/6 4467 4567 T3A

EUROSPORT 1 Frekans 12187 V – Dikey Batı 27500 5/6 105 205 T4A

EUROSPORT 2 Frekans HD 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 116 216 T3A

EUROSTAR Frekans 11916 V – Dikey Batı 30000 3/4 6311 6411 T4A

FARDA TV Frekans 12446 H – Yatay Doğu 2400 3/4 308 256 T4A

FASHION TV Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 109 209 T3A

FASHION TV Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 109 209 T3A

FAST/FUN Frekans 12187 V – Dikey Batı 27500 5/6 108 208 T4A

FB TV Frekans 12344 V – Dikey Batı 30000 3/4 5701 5801 T4A

FIGHT NETWORK HD Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4101 4201 T4A

FIGHTBOX HD Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 107 207 T3A

FILLERS Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 126 226 T3A

FILMBOX Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 105 205 T3A

FM TV Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5826 5926 T3A

FOLK ROODS Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 144 244 T3A

FOX CRIME HD Frekans 12460 H – Yatay Doğu 20800 3/4 2955 3055 T4A

FOX LIFE TURKEY HD Frekans 12460 H – Yatay Doğu 20800 3/4 2960 3060 T4A

FOX TV Frekans 12336 H – Yatay TR 5520 3/4 2875 2975 T4A

FOX TV HD Frekans 12328 H – Yatay TR 6666 2/3 2850 2950 T4A

FX HD Frekans 12460 H – Yatay Doğu 20800 3/4 2957 3057 T4A

GENÇ TV KIBRIS Frekans 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8006 8106 T3A

GONCA TV Frekans 12422 V – Dikey Batı 27500 3/4 5110 5210 T4A

GREATEST HITS Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 162 262 T3A

GROOVE DISCO & Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 142 242 T3A

GRT Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5831 5931 T3A

GS TV Frekans 11180 H – Yatay Batı 30000 5/6 4466 4566 T3A

GÜNEYDOĞU TV Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5811 5911 T3A

HABER GLOBAL Frekans 12379 V – Dikey Batı 27500 3/4 6207 6307 T4A

HABER GLOBAL HD Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6819 6919 T3A

HABER İSTANBUL Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5828 5928 T3A

HABERTURK Frekans 11053 H – Yatay Batı 8000 3/4 2125 2225 T3A

HABERTÜRK HD Frekans 12209 H – Yatay Doğu 10000 3/4 2001 2101 T4A

HALK TV Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5835 5935 T3A

HALK TV Frekans 12422 V – Dikey Batı 27500 3/4 5100 5200 T4A

HIP HOP Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 138 238 T3A

HISTORY HD Frekans 11853 H – Yatay Doğu 25000 3/4 3813 3913 T4A

HIT LIST Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 163 263 T3A

HOT COUNTRY UK Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 236 T3A

HOUSE Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 153 253 T3A

HRT AKDENIZ Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5829 5929 T3A

HT Frekans 11053 H – Yatay Batı 8000 3/4 2227 T3A

INSIGHT TV Frekans 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 116 216 T4A

INVESTIGATION DISCOVERY (ID) Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 118 218 T3A

İLKE TV Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3444 3544 T4A

JAZZ CLASSICS Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 231 T3A

JAZZ LATINO Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 259 T3A

JAZZ NOW Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 260 T3A

JOY FM Frekans 11539 H – Yatay Doğu 1666 2/3 305 T3A

JOYTÜRK Frekans 11539 H – Yatay Doğu 1666 2/3 303 T3A

K KARDELEN TV Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5834 5934 T3A

K KARDELEN TV Frekans 11593 V – Dikey Batı 25000 2/3 5907 6007 T3A

KABLO INFO HD Frekans 11855 V – Dikey Batı 30000 3/4 6713 6813 T4A

KADIRGA TV Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5800 5900 T3A

KAFA RADYO Frekans 11557 V – Dikey Batı 30000 2/3 6114 T3A

KANAL 12. Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3445 3545 T4A

KANAL 15 Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3422 3522 T4A

KANAL 23 Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3421 3521 T4A

KANAL 26 Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3406 3506 T4A

KANAL 32 Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6806 6906 T3A

KANAL 33 Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6627 6727 T3A

KANAL 42 Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6813 6913 T3A

KANAL 43 Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5823 5923 T3A

KANAL 5 Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5825 5925 T3A

KANAL 68 Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3416 3516 T4A

KANAL 7 Frekans 12095 H – Yatay Doğu 4800 5/6 2500 2600 T4A

KANAL 7 AVRUPA Frekans 12236 V – Dikey Batı 4000 5/6 2550 2650 T4A

KANAL 7 HD Frekans 12103 H – Yatay Doğu 8333 2/3 2525 2625 T4A

KANAL AVRUPA Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6624 6724 T3A

KANAL B Frekans 11916 V – Dikey Batı 30000 3/4 6300 6400 T4A

KANAL D Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 101 201 T4A

KANAL D HD Frekans 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 101 201 T4A

KANAL FIRAT Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3414 3514 T4A

KANAL T (KIBRIS) Frekans 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8007 8107 T3A

KANAL URFA Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5810 5910 T3A

KANAL V Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3401 3501 T4A

KANAL3 Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3443 3543 T4A

KARADENIZ FM Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6762 T3A

KAZAKH TV Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6816 6916 T3A

KENT TÜRK Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3405 3505 T4A

KIBRIS TV Frekans 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8008 8108 T3A

KON TV HD Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6803 6903 T3A

KOZA TV Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5833 5933 T3A

KRAL FM Frekans 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1910 T4A

KRAL POP Frekans 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1909 T4A

KRT TV HD Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6638 6738 T3A

KUDÜS TV Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6622 6722 T3A

KURAN RADYO Frekans 12379 V – Dikey Batı 27500 3/4 6214 T4A

KÖY TV Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6815 6915 T3A

KÜPE FM Frekans 12559 V – Dikey Batı 27500 2/3 5510 T3A

LALEGÜL Frekans 12422 H – Yatay Doğu 30000 3/4 5208 5308 T4A

LALEGÜL FM Frekans 12422 H – Yatay Doğu 30000 3/4 5323 T4A

LATINO TROPICAL Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 240 T3A

LİG RADYO Frekans 12298 V – Dikey Batı 4800 5/6 3203 T4A

LİNE TV Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5813 5913 T3A

LOVE NATURE Frekans 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 112 212 T4A

MAVİ KARADENİZ TV Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3418 3518 T4A

MAXIMUM PARTY Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 166 266 T3A

MBVL TV Frekans 12588 V – Dikey Afrika 22500 3/4 7003 7103 T4A

MBVL TV Frekans 18668 LHCP Ka-West 22500 3/4 7003 7103 T4A

MEDITERREAN MUSIC Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 261 T3A

MELTEM TV Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5807 5907 T3A

MESAJTV Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3438 3538 T4A

METEOROLOJININ SESI Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1616 T4A

METRO FM Frekans 11539 H – Yatay Doğu 1666 2/3 301 T3A

MİLYON TV Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6820 6920 T3A

MİNİKA GO Frekans 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1304 1404 T4A

MİNİKA ÇOCUK Frekans 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1303 1403 T4A

MOVIE ACTION Frekans 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 113 213 T4A

MOVIE FAST Frekans 12187 V – Dikey Batı 27500 5/6 106 206 T4A

MOVIE GOLD Frekans 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 111 211 T4A

MOVIE PLATIN Frekans 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 108 208 T4A

MOVIE PLATIN 2 Frekans 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 109 209 T4A

MOVIE PREMIUM Frekans 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 104 204 T4A

MOVIE PREMIUM 2 Frekans 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 105 205 T4A

MOVIESMART CLASSIC Frekans 12187 V – Dikey Batı 27500 5/6 110 210 T4A

MOVIESMART FAMILY Frekans 12187 V – Dikey Batı 27500 5/6 112 212 T4A

MOVIESMART TÜRK Frekans 12187 V – Dikey Batı 27500 5/6 111 211 T4A

NAT GEO HD Frekans 11180 H – Yatay Batı 30000 5/6 4469 4569 T3A

NAT GEO HD Frekans 12460 H – Yatay Doğu 20800 3/4 2956 3056 T4A

NAT GEO WILD HD Frekans 12460 H – Yatay Doğu 20800 3/4 2961 3061 T4A

National Geografic Wild HD 11180 H – Yatay Batı 30000 5/6 4574 4674 T3A

NATURAL TV Frekans 12588 V – Dikey Afrika 22500 3/4 7007 7107 T4A

NATURAL TV Frekans 18668 LHCP Ka-West 22500 3/4 7007 7107 T4A

NBA TV HD Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 117 217 T3A

NHK WORLD-JAPAN Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 105 205 T4A

NICE/COZY Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 256 T3A

NICKELODEON HD Frekans 12072 V – Dikey Batı 27500 3/4 4968 5068 T4A

NICKELODEON JUNIOR Frekans 11180 H – Yatay Batı 30000 5/6 4473 4573 T3A

NICKTOONS Frekans 11853 H – Yatay Doğu 25000 3/4 3814 3914 T4A

NİSA TV Frekans 11061 H – Yatay Batı 4820 3/4 3077 3177 T3A

NR1 FM Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6761 T3A

NR1 TV HD Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6628 6728 T3A

NR1 TÜRK FM Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6760 T3A

NR1 TÜRK TV HD Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6629 6729 T3A

NTV Frekans 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1801 1901 T4A

NTV HD Frekans 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1806 1906 T4A

NTV RADYO Frekans 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1907 T4A

ON4 TV Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6634 6734 T3A

OPERA Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 154 254 T3A

ORDU ALTAŞ TV Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6817 6917 T3A

OUTDOOR HD Frekans 12187 V – Dikey Batı 27500 5/6 107 207 T4A

PAL NOSTALJİ Frekans 11557 V – Dikey Batı 30000 2/3 6115 T3A

PAL STATION Frekans 11557 V – Dikey Batı 30000 2/3 6116 T3A

PAMUKKALE TV Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6630 6730 T3A

PARK TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 117 217 T4A

POLİS RADYOSU Frekans 12559 V – Dikey Batı 27500 2/3 5513 T3A

POLİS RADYOSU Frekans 12422 H – Yatay Doğu 30000 3/4 5315 T4A

POPCORN Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 267 T3A

POWER FM Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3523 T4A

POWER HD Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3402 3502 T4A

POWER PLUS Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3525 T4A

POWER POP Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3526 T4A

POWERTURK FM Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3524 T4A

POWERTURK HD Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3403 3503 T4A

PRD 2 Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3528 T4A

PRD 3 Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3529 T4A

PRD 4 Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3530 T4A

PRD 5 Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3531 T4A

PRD 6 Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3532 T4A

RADYO 1 Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 815 T3A

RADYO 1 Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1608 T4A

RADYO 2(TRT FM) Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 915 T3A

RADYO 3 Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 816 T3A

RADYO 3 Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1609 T4A

RADYO 6 Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 917 T3A

RADYO 6 Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1613 T4A

RADYO 7 Frekans 12095 H – Yatay Doğu 4800 5/6 2601 T4A

RADYO 7 Frekans 12236 V – Dikey Batı 4000 5/6 2653 T4A

RADYO 90’LAR Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4224 T4A

RADYO ABC Frekans 12298 V – Dikey Batı 4800 5/6 3205 T4A

RADYO AKUSTİK Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4222 T4A

RADYO ARABESK Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4220 T4A

RADYO BLUES Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4226 T4A

RADYO D Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 273 T4A

RADYO DİNİ MUSİKİ Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4221 T4A

RADYO EKSEN Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 273 T4A

RADYO FENOMEN Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3527 T4A

RADYO FİLM MÜZİKLERİ Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4209 T4A

RADYO GAP Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1610 T4A

RADYO JAZZ Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4210 T4A

RADYO KLASİK Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4214 T4A

RADYO LOUNGE Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4225 T4A

RADYO MUTLU Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4205 T4A

RADYO OLDIES Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4211 T4A

RADYO RETRO Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4208 T4A

RADYO SPOR Frekans 12605 V – Dikey Batı 27500 2/3 5711 T3A

RADYO TAŞPLAK Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4223 T4A

RADYO TİVİBU ÇOCUK Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4217 T4A

RADYO TRAFİK Frekans 12605 V – Dikey Batı 27500 2/3 5713 T3A

RADYO TURKUVAZ Frekans 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1415 T4A

RADYO TÜRK HALK MÜZİGİ Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4218 T4A

RADYO TÜRK SANAT MÜZİGİ Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4219 T4A

RADYO TÜRKÇE POP Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4215 T4A

RADYO TÜRKÇE SLOW Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4216 T4A

RADYO VOYAGE Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 275 T4A

RADYO YABANCI POP Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4212 T4A

RADYO YABANCI ROCK Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4213 T4A

RADYO YABANCI SLOW Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4207 T4A

RADYO ÇALIŞIYORİKEN Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4105 4206 T4A

RD 2000 FM Frekans 12344 V – Dikey Batı 30000 3/4 5821 T4A



REHBER TV Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5818 5918 T3A

RIDDIM Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 137 237 T3A

RİBAT FM Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6940 T3A

ROCK ANTHEMS Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 146 246 T3A

ROCK OF AGES Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 147 247 T3A

ROCK’N’ROLL Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 145 245 T3A

ROMANCE LATINO Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 255 T3A

RTR PLANETA Frekans 12531 H – Yatay Batı 15000 3/4 6601 6701 T3A

RUMELİ TV Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 139 239 T4A

RUSSIA 24 Frekans 12531 H – Yatay Batı 15000 3/4 6602 6702 T3A

S SPORT Frekans 12187 V – Dikey Batı 27500 5/6 104 204 T4A

S SPORT HD Frekans 11180 H – Yatay Batı 30000 5/6 4451 4551 T3A

SAT 7 TÜRK Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3434 3534 T4A

SCİENCE Frekans 12187 V – Dikey Batı 27500 5/6 113 213 T4A

SEMERKAND HD TV Frekans 11557 V – Dikey Batı 30000 2/3 6006 6106 T3A

SEMERKAND RADYO Frekans 11557 V – Dikey Batı 30000 2/3 6113 T3A

SEMERKAND TV Frekans 11557 V – Dikey Batı 30000 2/3 6007 6107 T3A

SEYR FM Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3531 T4A

SHOPPING CHANNEL Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 133 233 T4A

SHOPPING CHANNEL Frekans 12378 H – Yatay TR 30000 3/4 6400 6500 T4A

SHOW HD Frekans 12209 H – Yatay Doğu 10000 3/4 2000 2100 T4A

SHOW MAX Frekans 11045 H – Yatay Batı 4800 3/4 2151 2251 T3A

SHOW RADYO Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 267 T4A

SHOW TURK Frekans 11045 H – Yatay Batı 4800 3/4 2150 2250 T3A

SHOW TV Frekans 12219 H – Yatay Doğu 6500 3/4 2100 2200 T4A

SILK (LOVE SONGS) Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 248 T3A

SINEMA AKSIYON HD Frekans 11853 H – Yatay Doğu 25000 3/4 3804 3904 T4A

SINEMA TV HD Frekans 11853 H – Yatay Doğu 25000 3/4 3806 3906 T4A

SİM TV Frekans 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8009 8109 T3A

SİNEMA 1001 HD Frekans 11789 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4663 4763 T4A

SİNEMA 1002 HD Frekans 11789 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4664 4764 T4A

SİNEMA AİLE 2 HD Frekans 11789 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4658 4758 T4A

SİNEMA AİLE HD Frekans 11789 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4657 4757 T4A

SİNEMA AKSİYON 2 HD Frekans 11789 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4655 4755 T4A

SİNEMA KOMEDİ 2 HD Frekans 11789 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4662 4762 T4A

SİNEMA KOMEDİ HD Frekans 11789 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4661 4761 T4A

SİNEMA TV 2 HD Frekans 11853 H – Yatay Doğu 25000 3/4 3807 3907 T4A

SİNEMA YERLİ 2 HD Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4129 4229 T4A

SİNEMA YERLİ HD Frekans 11789 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4665 4765 T4A

SİVAS SRT TV Frekans 11650 V – Dikey Batı 13600 2/3 7907 8007 T3A

SLOW TURK Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 275 T4A

SMART SPOR Frekans 12187 V – Dikey Batı 27500 5/6 103 203 T4A

SMART ÇOCUK HD Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 175 275 T3A

SMART ÇOCUK HD Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 175 275 T3A

SMOOTH JAZZ Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 229 T3A

SOHO 70’S Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 123 223 T3A

SPORTS TV Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5817 5917 T3A

STAR TV Frekans 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1800 1900 T4A

STAR TV HD Frekans 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1805 1905 T4A

SÜPER FM Frekans 11539 H – Yatay Doğu 1666 2/3 302 T3A

SÜPER TV Frekans 11096 V – Dikey Batı 30000 5/6 2309 2409 T3A

SÜPER TV Frekans 11096 V – Dikey Batı 30000 5/6 2303 2403 T3A

SÜPER TV Frekans 11916 V – Dikey Batı 30000 3/4 6307 6407 T4A

T.A.Y. TV Frekans 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 110 210 T4A

TANGO Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 241 T3A

TARAFTAR 2 HD Frekans 11675 V – Dikey Batı 24444 3/4 3301 3401 T3A

TARAFTAR 3 HD Frekans 11675 V – Dikey Batı 24444 3/4 3308 3408 T3A

TARAFTAR HD Frekans 11675 V – Dikey Batı 24444 3/4 3311 3411 T3A

TARIMTÜRK TV Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 135 235 T4A

TE 60 TV Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3440 3540 T4A

TELE 1 Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 121 221 T4A

TEMPO TV Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3419 3519 T4A

teve2 Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 103 203 T4A

teve2 HD Frekans 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 103 203 T4A

TGRT BELGESEL Frekans 12228 V – Dikey Batı 8400 5/6 2801 2901 T4A

TGRT EU Frekans 12228 V – Dikey Batı 8400 5/6 2802 2902 T4A

TGRT FM Frekans 12228 V – Dikey Batı 8400 5/6 2903 T4A

TGRT HABER Frekans 12228 V – Dikey Batı 8400 5/6 2800 2900 T4A

THE CHILL LOUNGE Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 243 T3A

TİCARİ BEIN SPORTS HD 1 Frekans 11675 V – Dikey Batı 24444 3/4 3311 3411 T3A

TİCARİ beIN SPORTS HD 2 Frekans 11675 V – Dikey Batı 24444 3/4 3301 3401 T3A

TİCARİ beIN SPORTS HD 3 Frekans 11675 V – Dikey Batı 24444 3/4 3308 3408 T3A

TİCARİ beIN SPORTS HD 4 Frekans 11675 V – Dikey Batı 24444 3/4 3307 3407 T3A

TİVİBU SPOR 2 HD Frekans 11853 H – Yatay Doğu 25000 3/4 3802 3902 T4A

TİVİBU SPOR 2 HD TİCARİ Frekans 11853 H – Yatay Doğu 25000 3/4 3802 3902 T4A

TİVİBU SPOR 3 HD Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4100 4200 T4A

TİVİBU SPOR 3 HD TİCARİ Frekans 11880 H – Yatay Doğu 20000 3/4 4100 4200 T4A

TİVİBU SPOR HD Frekans 11853 H – Yatay Doğu 25000 3/4 3801 3901 T4A

TİVİBU SPOR HD Frekans 11853 H – Yatay Doğu 25000 3/4 3801 3901 T4A

TİVİBU TANITIM HD Frekans 11853 H – Yatay Doğu 25000 3/4 3800 3900 T4A

TLC Frekans 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1820 1920 T4A

TLC HD Frekans 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1819 1919 T4A

TMB TV Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6801 6901 T3A

TON TV Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3433 3533 T4A

TOP SHOP TV Frekans 11096 V – Dikey Batı 30000 5/6 2300 2400 T3A

TOP SHOP TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 131 231 T4A

TOP SHOP TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 141 241 T4A

TOP SHOP TV Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 103 203 T4A

TOP SHOP TV Frekans 12344 V – Dikey Batı 30000 3/4 5700 5800 T4A

TRABZON RADYO Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1217 T3A

TRACE URBAN HD Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 111 211 T3A

TRACE URBAN HD Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 111 211 T3A

TRANCE Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 139 239 T3A

TRT 1 Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 512 513 T3A

TRT 1 Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1500 1600 T4A

TRT 1 HD Frekans 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1601 1701 T3A

TRT 2 HD Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1506 1606 T4A

TRT 3 SPOR Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1503 1603 T4A

TRT ARAPÇA Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1212 1213 T3A

TRT ARAPÇA HD Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1112 1113 T3A

TRT AVAZ HD Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1012 1013 T3A

TRT AVAZ ULUSLARARASI HD Frekans 12422 H – Yatay Doğu 30000 3/4 5205 5305 T4A

TRT BELGESEL Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1505 1605 T4A

TRT BELGESEL HD Frekans 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1604 1704 T3A

TRT EBA TV ILKOKUL HD Frekans 12083 H – Yatay Doğu 13750 2/3 7101 7201 T4A

TRT EBA TV ILKOKUL SD Frekans 11916 V – Dikey Batı 30000 3/4 6301 6401 T4A

TRT EBA TV LISE HD Frekans 12083 H – Yatay Doğu 13750 2/3 7103 7203 T4A

TRT EBA TV LISE SD Frekans 11916 V – Dikey Batı 30000 3/4 6303 6403 T4A

TRT EBA TV ORTAOKUL HD Frekans 12083 H – Yatay Doğu 13750 2/3 7102 7202 T4A

TRT EBA TV ORTAOKUL SD Frekans 11916 V – Dikey Batı 30000 3/4 6302 6402 T4A

TRT FM Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1611 T4A

TRT HABER Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 612 613 T3A

TRT HABER Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1501 1601 T4A

TRT HABER HD Frekans 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1602 1702 T3A

TRT HABER RADYO Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1612 T4A

TRT KURD Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1412 1413 T3A

TRT KURDİ Frekans 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1609 1709 T3A

TRT MEMLEKETİM Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1620 T4A

TRT MÜZİK Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 812 813 T3A

TRT MÜZİK Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1507 1607 T4A

TRT MÜZİK HD Frekans 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1608 1708 T3A

TRT NAGME Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1115 T3A

TRT NAGME Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1619 T4A

TRT SPOR Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1312 1313 T3A

TRT SPOR HD Frekans 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1603 1703 T3A

TRT SPOR2 Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1525 1625 T4A

TRT TURKU Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1116 T3A

TRT TURKU Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1621 T4A

TRT TÜRK Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 712 713 T3A

TRT TÜRK Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1502 1602 T4A

TRT TÜRK HD Frekans 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1606 1706 T3A

TRT ULTRA HD TV Frekans 10980 V – Dikey Batı 12500 3/4 4855 4955 T3A

TRT WORLD Frekans 12588 V – Dikey Afrika 22500 3/4 7004 7104 T4A

TRT WORLD Frekans 18668 LHCP Ka-West 22500 3/4 7004 7104 T4A

TRT WORLD HD Frekans 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1605 1705 T3A

TRT WORLD RD Frekans 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1607 T3A

TRT ÇOCUK Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 912 913 T3A

TRT ÇOCUK Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1504 1604 T4A

TRT ÇOCUK HD Frekans 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1600 1700 T3A

TSR TURKÇE Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1017 T3A

TSR TURKÇE Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1615 T4A

TURK MUZIGI Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 250 T3A

TURK SANAT MUZIGI Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 251 T3A

TURKISH SILK Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 101 252 T3A

TV 1 Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6804 6904 T3A

TV 100 Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6632 6732 T3A

TV 264 Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6824 6924 T3A

TV 35 HD Frekans 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 117 217 T4A

TV 41 Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3417 3517 T4A

TV 5 Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6633 6733 T3A

TV 52 Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6821 6921 T3A

TV A Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3404 3504 T4A

TV DEN Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6823 6923 T3A

TV KAYSERİ Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6805 6905 T3A

TV4 HD Frekans 12310 V – Dikey Batı 15000 3/4 5057 5157 T4A

TV8 Frekans 12346 H – Yatay TR 9600 3/4 2900 3000 T4A

TV8 HD Frekans 12356 H – Yatay TR 7100 2/3 4300 4400 T4A

TV8 INT Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 118 218 T4A

TV8.5 Frekans 12346 H – Yatay TR 9600 3/4 2901 3001 T4A

TV8.5 HD Frekans 12356 H – Yatay TR 7100 2/3 4301 4401 T4A

TVNET HD Frekans 12213 V – Dikey Batı 5833 2/3 1450 1550 T4A

TVO Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 137 237 T4A

TÜRKMENELİ TV HD Frekans 12009 V – Dikey Batı 4444 2/3 33 34 T4A

TÜRKSAT PROMO Frekans 12588 V – Dikey Afrika 22500 3/4 7000 7100 T4A

TÜRKSAT PROMO Frekans 18668 LHCP Ka-West 22500 3/4 7000 7100 T4A

TÜRKSAT SAAT Frekans 11509 H – Yatay Batı 30000 2/3 6112 6212 T3A

TÜRKSAT TANITIM Frekans 11855 V – Dikey Batı 30000 3/4 6714 6814 T4A

TÜRKSAT TANITIM Frekans 11916 V – Dikey Batı 30000 3/4 6304 6404 T4A

TÜRKSAT TANITIM Frekans 12083 H – Yatay Doğu 13750 2/3 7104 7204 T4A

TÜRKSAT TANITIM Frekans 12422 H – Yatay Doğu 30000 3/4 5201 5301 T4A

UA TV Frekans 12685 H – Yatay Batı 27500 2/3 6810 6910 T3A

ULKE TV HD Frekans 12103 H – Yatay Doğu 8333 2/3 2526 2626 T4A

ULUSAL TV Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5832 5932 T3A

URBAN BEATS Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 164 264 T3A

UZAY HABER Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5815 5915 T3A

UÇANKUŞ TV Frekans 11509 H – Yatay Batı 30000 2/3 6109 6209 T3A

UÇANKUŞ TV Frekans 12083 H – Yatay Doğu 13750 2/3 7100 7200 T4A

UÇANKUŞ TV Frekans 12588 V – Dikey Afrika 22500 3/4 7005 7105 T4A

UÇANKUŞ TV Frekans 18668 LHCP Ka-West 22500 3/4 7005 7105 T4A

UÇANKUŞ TV HD Frekans 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 107 207 T4A

VADİM TV Frekans 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 147 247 T4A

VATAN Frekans 12641 H – Yatay Batı 30000 2/3 5503 5603 T3A

VAV RADYO Frekans 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1413 T4A

VIASAT HISTORY/NATURE HD Frekans 11012 V – Dikey Batı 30000 5/6 102 202 T3A

VIRGIN RADIO Frekans 11539 H – Yatay Doğu 1666 2/3 304 T3A

VIVA RADYO Frekans 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 269 T4A

VİZYON 58 TV Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3420 3520 T4A

VOT EAST Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1117 T3A

VOT EAST Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1623 T4A

VOT WEST Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1315 T3A

VOT WEST Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1617 T4A

VOT WORLD Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1016 T3A

VOT WORLD Frekans 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1614 T4A

YENİ KOCAELİ TV HD Frekans 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 119 219 T4A

YILDIZ EN Frekans 12344 V – Dikey Batı 30000 3/4 5709 5809 T4A

YÖN RADYO Frekans 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6763 T3A

ZAROK TV Frekans 12605 V – Dikey Batı 27500 2/3 5610 5710 T3A

ÇAY TV Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5820 5920 T3A

ÇAĞRI FM Frekans 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5940 T3A

ÇİFTÇİ TV HD Frekans 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3411 3511 T4A

ÇUKUROVA RADYO Frekans 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1215 T3A

ÜLKE TV Frekans 12236 V – Dikey Batı 4000 5/6 2551 2651 T4A

TÜRKSAT 4A YENİ FREKANSLAR OTOMATİK KANAL GÜNCELLEME AYARLARI

Türksat Ankara Paket 1 2020 Frekansı 12423 V 27500 Türkiye-Batı

Türksat Ankara Paket 2 2020 Frekansı 12423 H 30000 Türkiye-Doğu

Türksat Ankara Paket 3 2020 Frekansı 12423 V 30000 Türkiye-Batı

Türksat Ankara Paket 4 2020 Frekansı 12423 V 27500 Türkiye-Batı

Türksat Ankara Paket 5 2020 Frekansı 12423 H 30000 Türkiye-Batı

Türksat Ankara Paket 6 2020 Frekansı 12423 V 27500 Türkiye-Batı

Türksat Ankara Paket 7 2020 Frekansı 12423 V 30000 Türkiye-Batı

Türksat Ankara Paket 8 2020 Frekansı 12423 V 27500 Türkiye-Batı

Türksat Ankara Paket 9 2020 Frekansı 12423 V 27500 Türkiye-Batı

Türksat Ankara Paket 10 2020 Frekansı 12423 V 30000 Türkiye-Batı

Türksat Ankara Paket 11 2020 Frekansı 12423 H 30000 Türkiye-Batı

Türksat Ankara Paket 12 2020 Frekansı 12423 V 27500 Türkiye-Batı

Türksat Ankara Paket 13 2020 Frekansı 12423 V 30000 Türkiye-Batı

Türksat Ankara Paket 14 2020 Frekansı 12423 H 30000 Türkiye

Türksat Ankara Paket 15 2020 Frekansı 12423 V 22500 Türkiye-Batı

Türksat Ankara Paket 16 2020 Frekansı 12423 V 30000 Türkiye-Batı

Türksat Ankara Paket 17 2020 Frekansı 12423 H 17000 Türkiye-Doğu

TÜRKSAT 4A FREKANSI NASIL AYARLANIR?

Eğer televizyonunuzda yeni kurulum yapacaksanız Türksat 4A frekans ayarlarını yapmak size sayısız kanalı izleyebilme imkanı sağlayacak.

Türksat 4A frekans ayarı yaptıktan sonra izlemek istediğiniz kanalları bulamazsanız haberimizdeki kanal listesinden dilediğiniz kanalı manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Türksat otomatik arama frekansını şebeke arama (Network Search) açık seçilerek, uydu alıcısına girmelisiniz. Böylece, kanal arama (Manual Search) yaptırılması güncel kanal listesinin uydu alıcınıza yükler. İşte Türksat 4A ile beraber tüm kanalları izlemenizi sağlayacak frekans ayar bilgileri…

Frekans: 11844 MHz

Polarizasyon: Dikey – V – (Vertical)

Sembol oranı (Symbol Rate): 2222 Ksymb FEC: 3/4

Frekans: 11747 MHz

Polarizasyon: Yatay -H – (Horizontal)

Sembol oranı (Symbol Rate): 27500 Ksymb FEC: 5/6