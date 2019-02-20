Türksat, Locard Global Siber Güvenlik Zirvesi 2018’e katılacak

Türksat, siber güvenlik sektöründeki gelişmelerin değerlendirileceği Locard Global Siber Güvenlik Zirvesi 2018'e katılacak. 6 Kasım 2018 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda yapılacak etkinlik, Türksat iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Siber güvenlik alanındaki mevcut tehditlerin küresel bir bakış açısıyla ele alınacağı zirvede aynı zamanda söz konusu alandaki gelecek perspektiflerinden güvenlik uzmanlarının en son araştırmalarına yönelik teknik görüşmelere kadar daha birçok konu masaya yatırılacak.

Kaynak: İHA