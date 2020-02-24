Türksat'tan "Siber Güvenlik Platformu" etkinliğine iletişim desteği

ANKARA (AA) - Kamu Siber Güvenlik Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Siber Güvenlik Platformu" etkinliği, Türksat Tanıtım kanalından canlı yayınlanacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) yarın gerçekleştirilecek etkinlikte, Türksat Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik Yönetimi Direktörlüğü uzman personeli Kemal Taşkın "Kurumsal Ortamlarda Mobil Cihaz Yönetimi ve Güvenliği" başlıklı sunum yapacak.

Kamuda siber güvenlik konusunda farkındalığı artırmak, kritik bilgi altyapılarının korunmasına katkıda bulunmak, kurum ve kuruluşlarla siber güvenliğe ilişkin teknik ve bilimsel faaliyetler yürütmek amacıyla Kamu Siber Güvenlik Derneği tarafından düzenlenen 7'nci Siber Güvenlik Platformu etkinliği "Türksat Tanıtım" kanalından canlı yayınlanacak.

Etkinliğe sektör temsilcilerinin yoğun katılımı bekleniyor.

Kaynak: AA