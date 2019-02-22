TURKSPORU’nda dijital atılım

TURKSPORU'nun en büyük destekçilerinden Turkcell, Türkiye'nin spor alanında daha da ileri gitmesi için bir taraftan altyapı ve sponsorluk desteği verirken diğer taraftan da sporun dijitalleşmesi için çalışmaya devam ediyor. Şirket, TURKSPORU dergisini çıkarırken, TURKSPORU internet sitesiyle referans kaynaklar oluşturacak.

TURKSPORU'nun en büyük destekçilerinden Turkcell, spor yatırımlarını genişletiyor. Şirketin TURKSPORU adı altında başlattığı değişim, meyvelerini hem sportif alanda hem de dijital ortamda vermeye başladı. Türkiye, milli takımlar düzeyinde atletizmden, yüzmeye, yelkenden engelli sporlarına birçok alanda Dünya ve Avrupa şampiyonalarından madalyalarla dönerken, Dünyanın ilk dijital operatörü olan Turkcell, TURKSPORU'nun dijitalleşmesi için de önemli adımlar atıyor. Şirket, TURKSPORU dergisini çıkarırken, TURKSPORU internet sitesiyle referans kaynaklar oluşturacağını açıkladı.

"Dijital yatırımlarımızla sporseverlerin buluşma noktası oluyoruz"

Kuruldukları ilk günden bu yana TURKSPORU'nun yanında yer aldıklarını ifade eden şirketin Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, "Biz sadece sponsorlukla spor iletişimi yapan bir firma değiliz. Futboldan, atletizme, yelkenden, engelli sporuna, bilardodan yüzmeye kadar sponsorluk desteğimiz devam ediyor. Ama aynı zamanda TURKSPORU'nun ileri gitmesi için tüm branşlara yönelik bilinirlik oluşturmaya, bilgi seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. TURKSPORU dergisi bu amaçla hayata geçirildi. İki sayısı yayımlanan dergimizde 260 binden fazla erişim yakaladık" şeklinde konuştu.

Bu yolda ikinci büyük adımlarının TURKSPORU internet sitesi olduğunu vurgulayan Yiş "Ayrıca çok kapsamlı bir internet sitesini de hayata geçirdik. TURKSPORU'na dair güncel haberlere yer veren, bir sporseverin A'dan Z'ye ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri tek çatı altında toplayan büyük bir platform. Ocak ayının sonunda hayata geçirdiğimiz bu sitemizi, her gün geliştiriyoruz. Geliştirmeye ve TURKSPORU'na çok büyük bir envanteri daha hediye etmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TURKSPORU'nun son sayısı bugün Dergilik'te

TURKSPORU'nun dijital atılım alanında ilk adımı TURKSPORU dergisi ile atılmıştı. İlk sayısı temmuz ayında çıkan TURKSPORU dergisi, sporun her branşına yer veren, Türk sporunun gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bir dergi özelliği taşıyor. Dergilik uygulamasından bütün operatörlerin kullanıcılarının ücretsiz olarak erişebildiği derginin üçüncü sayısı birbirinden ilgi çekici içeriklerle bugün okuyucularıyla buluşuyor. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Balkon Salon Atletizm Şampiyonası ve 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda kırdıkları rekorlar ve kazandıkları madalyalarla göğsümüzü kabartan milli sporcularımızın hikayeleri, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edebilecek sporcular yetiştiren TURKSPORU Sportif Yetenek Taraması projesi hakkında merak ettiğiniz her şey, yelken, kayak, boks, eskrim, bisiklet gibi birçok farklı spor dalı hakkında ilgi çekici bilgiler ve ünlü sporcularımızın röportajları TURKSPORU dergisinin üçüncü sayısında yer alıyor.

Türkiye'de ilk ve tek

Dijitalleşme yolunda ikinci ve daha büyük adım ise TURKSPORU internet sitesi oldu. Türkiye'de ilk ve tek olduğu belirtilen, sporun buluşma noktası olarak değerlendirilen site, TURKSPORU markası altında gerçekleştirilen faaliyetleri daha iyi anlatmanın yanı sıra dijital dünyada sporseverlerin milli takım içeriklerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak için baştan sona yenilendiği açıklandı. Yaşayan ve her gün gelişen bir referans site olarak değerlendirilecek TURSKPORU internet sitesinde, Türk Bayrağını gururla dalgalandıran sporcuların biyografileri, spor etkinlikleri, güncel haberler, yarış takvimleri, rekor ve başarılar, günlük ve aylık hafızalara kazanan anlar, branşlara ait spor terimleri gibi ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgiler yer alıyor. İki ay gibi kısa bir sürede trafiği yüzde 140 artan sitede içerikler ise yaklaşık yüzde 100 gelişti.

Engelli sporcu sayısı artıyor

TURKSPORU'nun dijitalleşmesi hamlesine devam eden şirket, engellilerin hayata katılması için engelli sporlarını da desteklemeye devam ettiği bildirildi. Bedensel Engelli Spor Federasyonu çatısında sporcular 2016 yılında 180, 2017 yılında 171 madalya kazanırken bu sayı 2018 yılında yüzde 80 gibi rekor bir artışla 311'e yükseldiği, bu süre zarfında ise sporcu sayısının yüzde 30 artışla 7 bin seviyesine ulaşmasına katkı sağladığı açıklandı.

"Engelli sporunun yeri bizim için ayrı"

Şirket olarak engellilerin hayata katılması için çaba sarf ettiklerini belirten Yiş, "Engelli sporlarına yaptığımız yatırım da bunlardan biri. Biz engellileri spor yoluyla da sosyal hayata katmak istiyoruz. 2009 yılından beri de engelli sporlarıyla omuz omuza ilerliyoruz. Halen Bedensel Engelli Spor Federasyonumuzun ana sponsoruyuz. Ampute Milli Futbol Takımımızın başarıları, Sümeyye Bozacı'nın ilham veren hayatı, Hamide Doğangün'ün olağanüstü performansı, birçok engelli vatandaşımıza örnek oluyor. Bu yüzdendir ki engelli sporcu sayımız her yıl artıyor. Ve biz de bunu gururla takip ediyoruz. Kendilerini her alanda desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA