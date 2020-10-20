Türkü kimdir? Türkülere adeta can veren sesi ile kulakların pasını silen Türk Halk Müziği sanatçısı Türkü Çevik uzun bir aradan sonra yeniden ekranlardaydı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Türkü'nün hayatı merak konusu oldu. Peki Türkü kimdir? Türkü Çevik kaç yaşında? Aslen nereli? Türkü Çevik evli mi eşi kimdir?

TÜRKÜ ÇEVİK KİMDİR?

Türküleri ve Türk Halk Müziği eserlerini harika yorumuyla müzikseverlere sunan Türkü Çevik aslen Elazığlıdır. Elazığ’da dünyaya gelen Türkü Çevik,i lköğretim 2. sınıftan itibaren İzmir’de yaşamaya başladı ve bu dönemde mandolin çalmaya, ortaokul döneminde ise bağlama ve solfej dersleri aldı. Türkü Çevik, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’ndan mezun oldu.

Cumhuriyet Kız Teknik ve Meslek Lisesi Grafik Bölümü’nden mezun olmuş daha sonra Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı sınavlarını kazanarak, Türk Halk Müziği ses eğitimi bölümüne devam etti. Yaşantısını 1996 yılından beri İstanbul’da sürdürmektedir.