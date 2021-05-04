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Turkuaz basın kartı nedir? Sarı basın kartından farklı mı?

İçişleri Bakanlığı'ndan tarafından medya mensupları için turkuaz basın kartına dair resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklama sonrasında Turkuaz basın kartı nedir? Sarı basın kartından farklı mı? sorularının yanıtları merak edilmeye başladı. İşte yanıtı...

Turkuaz basın kartı nedir? Sarı basın kartından farklı mı?

İçişleri Bakanlığı'ndan basın mensuplarını ilgilendiren turkuaz basın kartı açıklamasının yapılmasının ardından vatandaşlar turkuaz basın kartının ne anlama geldiğini merak etmeye başladı. Bu kapsamda internet arama motorlarında Turkuaz basın kartı nedir? Sarı basın kartından farklı mı? sorularının yanıtları aratıldı. Bu soruların yanıtlarını sizler için derledik....

TURKUAZ BASIN KARTI NEDİR?

Tam kapanmayla ilgili süreçte muaf olan meslek dallarına dair resmi açıklamalar yapıldı. Bu kapsamda turkuaz renkli basın kartı sahiplerinin, gerek şehir içi ulaşımda gerekse şehirlerarası ulaşımda tüm yasaklardan muaf tutulduğu açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında turkuaz basın kartının ne olduğu araştırılmaya başladı. Turkuaz basın kartı basın mensuplarının belirli bir hizmet süresini doldurduktan sonra almaya hak kazandığı meslek kartıdır.

TURKUAZ BASIN KARTI SARI BASIN KARTINDAN FARKLI MI?

Basın çalışanlarının sahip olduğu sarı basın kartları Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilmekteydi. Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün kapatılmasıyla yetkileri de Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı’na devredildi. Yaşanan değişiklik basın kartlarına da yansıdı ve sarı olan basın kartı yerini turkuaz ve pembeye bıraktı. Basın kartı renginde gidilen değişiklikle yıllardır sembolleşmiş sarı basın kavramı da yerini turkuaz-pembeye bırakmış oldu. Yani turkuaz basın kartının sarı basın kartından bir farkı yoktur, yalnızca renk değişikliğine gidilmiştir.

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