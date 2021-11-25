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  3. Türkücü Cüneyt Demiral hakkındaki iddialara yanıt verdi! Müge Anlı, TDK'den "Jigolo" tanımını okuyarak "Bu işi mi yapıyorsunuz" diye sordu

Türkücü Cüneyt Demiral hakkındaki iddialara yanıt verdi! Müge Anlı, TDK'den "Jigolo" tanımını okuyarak "Bu işi mi yapıyorsunuz" diye sordu

Safiye Çallı, sattığı iki evin 700 Bin TL parasını dolandırılarak Akkuşlu Türkücü Cüneyt’e kaptırdı. Evlilik vaadiyle kandırılarak paralarından olan Safiye Çallı son çare olarak Müge Anlı’nın programına başvurdu. Cüneyt, hakkındaki iddiaları yanıtlamak için telefonla yayına bağlandı.

Türkücü Cüneyt Demiral hakkındaki iddialara yanıt verdi! Müge Anlı, TDK'den "Jigolo" tanımını okuyarak "Bu işi mi yapıyorsunuz" diye sordu

Safiye Çallı, geçtiğimiz gün türkücü sevgilisi Cüneyt'in 700 bin TL değerindeki iki evini satıp kendisine arsa ve araba aldığı iddialarında bulunmuştu. Akkuşlu Türkücü Cüneyt ise yayına bağlanarak hakkındaki iddialara açıklık getirdi.

25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra internette Facebook üzerinden tanıştığı türkücü Cüneyt'in 2 evini alıp kendisine arsa ve araba aldığını ve dolandırıldığını iddia eden Safiye Çallı, mağdurluğunu gidermek için Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Türkücü Cüneyt Demiral hakkındaki iddialara yanıt verdi! Müge Anlı, TDK den Jigolo tanımını okuyarak Bu işi mi yapıyorsunuz diye sordu

KANDIRILARAK EVLERİNİN PARASINI VERDİ

47 yaşındaki Çallı, 15 yaş küçük türkücü sevgilisine evlenme vaadiyle Ankara ve Ordu'daki iki evini ve temizlik yaparak biriktirdiği paraları kaptırdığını gözyaşları içerisinde anlatmıştı. Hakkında dolandırıcılık iddiaları bulunan türkücünün eski eşi Melek ise yayına bağlanarak, kendisiyle 7 ay evli kaldığını ve şu an boşanma sürecinde olduğunu ve şahsın dolandırıcı olduğunu yeni öğrendiğini söyledi.

Türkücü Cüneyt Demiral hakkındaki iddialara yanıt verdi! Müge Anlı, TDK den Jigolo tanımını okuyarak Bu işi mi yapıyorsunuz diye sordu

"ÇALIŞIRSAN İNTİHAR EDERİM"

Cüneyt ve ailesi de hakkındaki iddiaları yanıtlamak için canlı yayına katıldı. Cüneyt'in ailesi oğullarının Safiye'den para aldığını doğruladı. Cüneyt de Safiye'nin kendisine çalışma dediğini ve paraları da birlikte yediklerini iddia etti. Üstüne de Safiye'nin kendisine "Çalışırsan intihar ederim." dediğini söyledi.

"JİGOLO MUSUNUZ?"

Bu sözlerinin ardından da Müge Anlı, TDK'den "Jigolo" tanımını okuyarak "Geçimi yaşlı ve zengin bir kadın tarafından sağlanan genç, erkek sevgili. Bu işi mi yapıyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Cüneyt Demiral ise iddiaları reddedip stüdyoya gelerek daha detaylı olarak kendini ifade edeceğini söyledi. 

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