Turnikeler çalışmadı, taraftar stada giremedi

Fenerbahçe-Başakşehir maçının başlamasına tam 1 saat kala statta bulunan turnikeler arıza yapınca birçok kişi stada giriş yapamadı, kapılarda uzun kuyruklar oluştu.

Süper Lig'in 19. haftasındaki Fenerbahçe-Başakşehir maçının başlamasına 1 saat kala stadyumda bulunan turnikeler arıza yaptı. Protokol tribünü girişi, Fenerium tribünü girişi, 1907 tribünü girişi, loca girişleri ve basın girişinde yer alan turnikeler arıza yaptı ve kapıda uzun kuyruklar oluştu. Uzun süren turnike arızası sırasında birçok taraftar stada giriş yapamadı. Turnikelerdeki arızaların giderilmemesi sonrasında taraftarlar manuel şekilde yapılan bilet ve kimlik kontrolünün ardından stada alındı.

Kaynak: İHA