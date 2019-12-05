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  3. Turnuvada gülen taraf belediye oldu

Turnuvada gülen taraf belediye oldu

Yenipazar Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda dostluk kazandı.

Turnuvada gülen taraf belediye oldu

Yenipazar Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda dostluk kazandı.

Ezeli rakipler Esnafspor ve Yenipazar Belediye, dün çekişmeli maçta karşı karşıya geldi. Maçı 3-0 Yenipazar Belediye kazanırken, maç sonunda Belediye Başkanı Yüsran Erden ve Başkan Yardımcısı Malik Ercan takımları tebrik etti. Fair-play anlayışının çokça örnekleri verilen maçı çok için çok sayıda Yenipazarlı izledi. Oynanan maçın protokolünde ilçede yaşayan engelli vatandaşlar da yer aldı.

Turnuvada gülen taraf belediye oldu

Turnuvada gülen taraf belediye oldu

Kaynak: İHA

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