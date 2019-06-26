TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Huzur ve güven arttıkça turizmde rekor rakamlar artar

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sektör temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Bağlıkaya, "Türkiye'de güven ve huzur istikrarlı şekilde arttığı sürece turizmde rekor rakamlarda artar" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu, sektör temsilcileriyle dayanışmayı artırmak için bir otelde düzenlenen yemekte buluştu. TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, siyasi parti temsilcileri ile Muğla'nın Dalaman, Ortaca, Dalyan ve Marmaris ilçelerinde faaliyet gösteren 260 acente işletmecisi katıldı. Suat Esin, acentalara hitaben yaptığı konuşmada görevde bulundukları 11 ay süresince yaptıkları çalışmaları anlattı. Esin, "Sektörümüzün temsilcilerinin dayanışmalarını artırmak ve sorun ile çözümleri görüş alışverişiyle çözmek amacıyla bir araya geldik. Hepimiz turizm sektöründen ekmek kazanıyoruz. Kazançlarımızın sağlıklı ve yüksek olması için görüşlerimizi dile getirerek ortak akılla sorunları çözüme kavuşturmalıyız. El birliği verdiğimizde aşamayacağımız bir sorun yoktur" dedi.

Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden biri olduğunu vurgulayan TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, ise şunları söyledi:

'AVRUPA PAZARIMIZDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR'

"Bugün burada hem turizm sezon değerlendirmesi hem de iç sorunlarımızın görüş alışverişinde bulunacağız. 2019 turizm sezonu çok iyi başladı. Yabancı turist rakamlarına bakıldığında geçen seneye göre tatmin edici. Türkiye'ye 50 milyon gibi bir yabancı turist hedefi vardı. Bu rakamlara şimdilik ulaşmak mümkün değil. Avrupalı turistin kendi içsel sorunları ve farklı nedenlerden dolayı gelip gelmeme durumu net değil. Avrupa pazarımızda belirsizlik devam ediyor. Turizm, günlük gelişen olaylardan etkilenen tek sektördür. Türkiye'de güven ve huzur devam ettikçe rekor rakamlar artacaktır. Turizm sektörü, kendi dinamiklerinden kaynaklanan sorularla değil siyasi ve terör olaylarından kaynaklanan rakamlarla düştü. Ülkemizde huzur ve güven arttıkça yabancı turist rakamlarında da rekora ulaşacağımıza inanıyorum."

Konuşmalar ardından acenteciler kendi aralarında soru cevap şeklinde sorunların çözümü için görüş alışverişinde bulundu.

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DHA