TÜRSAB’tan ’Kütahya seni bekliyor’ projesine destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın "Kütahya seni bekliyor" projesine, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanlığı tarafından destek geldi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu tarafından Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'a gönderilen yazıda, "Kütahya seni bekliyor" projesine destek amaçlı info programı düzenleyecekleri bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Özellikle porselen ve çinileri ile uluslararası alanda haklı bir ünü bulunan Kütahya'da başlattığınız ve halkımızın sosyal medyada "Kütahya seni bekliyor hashtag'i ile destek verdiği projenin turizmciler olarak dikkatimizi çektiğini ve çalışmalarınızı takdirle izlediğimizi belirtmek isteriz. Medeniyetler beşiği olan güzel ülkemizde ekonomiye can veren turizm sektörünün daha da gelişmesi adına turizm profesyonelleri olarak projeye gönülden ve fiilen destek vermek ve bölgenize info düzenlemek istiyoruz. Gerçekleştireceğimiz info programının turistik grupları ve münferit ziyaretçileri arttıracağına aynı zamanda Kütahya ilinin tanıtımında önemli bir etken olacağına inanıyoruz. Birlikte güzel başarılara imza atacağımızı temenni eder, turizme göstermiş olduğunuz destek ve ilgiye teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: İHA