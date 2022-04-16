Turşucu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Turşucu görev tanımı nedir, Turşucu ne iş yapar, Turşucu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Turşucu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Turşucu Tanımı;

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Turşucu Maaşı Ne Kadar? 2022 Turşucu Maaşları

Turşucu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Turşucu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Turşucu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.16

Meslek Adı :

Turşucu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli meyve ve sebzelerden turşu imal ederek toptan ve perakende turşu satışı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Turşucu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Sağlık ve temizlik kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

c) Turşu kurmaya elverişli sebzeleri temin etmek, temin edilmesini sağlamak,

d) Turşu kurulacak meyve ve sebzeleri yıkamak, temizlemek,

e) Çekirdeği çıkarılması gerekli olanların çekirdeklerini çıkarmak,

f) Meyve ve sebzelerin kabuklarını soymak, parçalara bölmek ,kesmek gibi işlemlere tabi tutmak,

g) Turşu kurulacak sebzeleri haşlamak ve uygun kıvama getirmek,

h) Dolgu malzemelerini hazırlamak, sebzelerin içini doldurmak ve lezzet vermesi için yabani dere otu koymak,

i) Bidon, teneke ve fıçılara turşu malzemelerini basmak,

j) Tuz, sarımsak,su,sirke ilave etmek,

k) Hava almamasını sağlamak ve üzerine ağırlık koymak,

l) Toptan ve perakende turşu satışı yapmak,

m) Çeşitli turşu sularının satışını yapmak,

n) Eksilen malzemeleri temin etmek, temin edilmesini sağlamak,

o) Kullanılan araç gereç ve malzemelerin temizliğini yapmak,

p) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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