Turunçgil Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Turunçgil Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Turunçgil Yetiştiricisi ne iş yapar, Turunçgil Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Turunçgil Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Turunçgil Yetiştiricisi Tanımı;

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Turunçgil Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Turunçgil Yetiştiricisi Maaşları

Turunçgil Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Turunçgil Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Turunçgil Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.25

Meslek Adı :

Turunçgil Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekniğine uygun olarak gerekli ortam, alet ve malzeme sağlayarak, turunçgil meyvelerini yetiştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Turunçgil Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ekolojik ve ekonomik şartlara uygun turunçgillerin özelliklerini belirlemek,

b) Tekniğine uygun olarak turunçgillerin ekolojik isteklerini tespit etmek,

c) Tekniğine uygun olarak turunçgillerin çoğaltmasını yapmak,

d) Tekniğine uygun olarak turunçgil bahçesini kurmak,

e) Zamanında ve tekniğine uygun olarak turunçgillerin yıllık bakım işlemlerini yapmak,

f) Tekniğine uygun olarak turunçgillerin hasat ve muhafazasını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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