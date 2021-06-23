TURYİD Başkanı açıkladı: Kültür Bakanıyla görüştüm, 00.00'dan sonra uygulanması planlanan müzik yasağı kalkacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Kabine toplantısının ardından yapılan ulusa sesleniş konuşmasında, 1 Temmuz'dan itibaren gevşetilecek koronavirüs salgın kurallarıyla ilgili bilgi verildi. Erdoğan, tüm yasakların 1 Temmuz'da kalkacağını ancak müzik yasağının saat 00.00 itibarıyla ilgilenmeye devam edileceğini duyurdu.

Konuya gelen tepkiler ve durumun turizm ile ekonomi üzerindeki etkilerini ele alan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüğünü söyleyerek, "Müziğin 24.00 ile sınırlandırılması kademeli normalleşmenin bir parçası. Sayın Bakan bunu başka hiçbir yere çekmeye gerek olmadığını, kısıtlamanın yakın bir zamanda kademeli bir şekilde kalkacağını söyledi." dedi.

"KISITLAMA KADEMELİ OLARAK KALKACAK"

Antalya’da gerçekleştirilen Birinci Uluslararası Gastronomi Turizm, Ağırlama, Otel, Restoran ve Yatırım Zirvesi fSUMMIT’te konuşan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, mekanlardaki müzik kısıtlamasının kalkacağını söyledi.

"KADEMELİ NORMALLEŞMENİN BİR PARÇASI"

Dünya gazetesinden Hüsniye Güngör'ün haberine göre, Antalya’ya gelmeden önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüğünü söyleyen Demirer şu bilgiyi verdi: "Kendisinin de izniyle buradan duyurmak isterim ki, müziğin 24.00 ile sınırlandırılması kademeli normalleşmenin bir parçası. Sayın Bakan bunu başka hiçbir yere çekmeye gerek olmadığını, kısıtlamanın yakın bir zamanda kademeli bir şekilde kalkacağını söyledi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından gece müzik yasağını duyururken “Kusura bakmasınlar. Gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” ifadelerini kullanmıştı. 24.00’ten sonra müzik yasağı başta müzisyenler olmak üzere toplum tarafından tepkiyle karşılanmış, yaşam tarzına müdahale olarak yorumlanmıştı.