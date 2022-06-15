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  3. TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları duyuruldu! İşte ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları duyuruldu! İşte ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

TUS) 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Adaylar, TUS ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adresinden erişebileceklerdir. İşte ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları duyuruldu! İşte ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Haziran ayının 03 - 09 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) Ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI DUYURULDU!

Adaylar, TUS ek yerleştirme sonuçlarına 15 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları duyuruldu! İşte ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM TUS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları duyuruldu! İşte ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM TUS TERCIH SONUÇLARI SORGULAMAK IÇIN TIKLAYINIZ

TUS sınavına katılan adaylar, aldıkları puanlar doğrultusunda tercihte bulundukları alandaki boş kontenjanlara yerleştirilecekler.

TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları duyuruldu! İşte ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı​​​​​​​

TUS Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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