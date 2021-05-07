TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da diğer adıyla Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda emek veren adaylar heyecan içerisinde ÖSYM tarafından gelecek açıklamaya odaklandı. Bu kapsamda TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

TUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

Ülkemizde tıp fakültesi mezunlarının girdiği uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavı olan TUS, her yıl şubat ve ağustos aylarında olmak üzere 2 kez yapılıyor. TUS sınavına giren adaylar 8 Nisan-4 Mayıs 2021'de tercihlerini yaptı ve merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Konuyla ilgili ÖSYM internet sayfasında açıklama yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan-4 Mayıs 2021'de tercihleri alınan 2021-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

TUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına ulaşmak isteyen adaylar ÖSYM sayfasından kişisel bilgileri ile giriş yapabilecekler.