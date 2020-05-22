İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. TUS 2020 1. Dönem ek tercih işlemleri o tarihlerde yapılacak

TUS 2020 1. Dönem ek tercih işlemleri o tarihlerde yapılacak

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) ek tercih işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağı açıklandı. Buna göre tercih işlemlerinin 22 Mayıs 2020 günü saat 10.00'da başlayıp 03 Haziran 2020 tarihinde saat 23:59'da sona ereceği bildirildi.

TUS 2020 1. Dönem ek tercih işlemleri o tarihlerde yapılacak

ÖSYM'den TUS'la ilgili önemli bir açıklama yapıldı. 2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) ek tercih işlemleri, 22 Mayıs - 03 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

TERCİHLER NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi 03 Haziran 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 22 Mayıs 2020 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

TUS 2020 1. Dönem ek tercih işlemleri o tarihlerde yapılacak

Ek Yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-TUS Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız

2020-TUS 1. Dönem Ek Tercih Bilgileri ve Tablolar İçin Tıklayınız

TUS 2020 1. Dönem ek tercih işlemleri o tarihlerde yapılacak

 

TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

TUS 2020 1. Dönem ek tercih işlemleri o tarihlerde yapılacak

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

Eğitim Editörü

Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT