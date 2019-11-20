TUS 2020 ne zaman ? TUS sınav tarihleri ne zaman 2020? Başvurular ne zaman?

TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) tarihlerini merak edenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki TUS ne zaman 2020? TUS sınav tarihleri ne zaman 2020? Başvurular ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde...

TUS NE ZAMAN 2020?

TUS NEDİR?

ÖSYM’nin yaptığı son değişikliklerden biriyle bu sınavın adı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olarak değiştirilmiştir. Yine de en çok kullanılan hali Tıpta Uzmanlık Sınavı‘dır. Tıp öğrencileri ve Doktorlar arsında daha çok TUS olarak ifade edilir.

Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra girilen (tercih verilebilen) bir sınavdır. Doktorların korkulu rüyasıdır. Akademik sınavlar arasında kendine ait zorluğu ile nam salan bir sınavdır. Peki Tıpta Uzmanlık Sınavı tam olarak nedir?

Tıpta Uzmanlık Sınavı, adından da anlaşılabileceği gibi Tıp bölümü mezunlarının girdiği ve çeşitli alanlarda uzmanlık kazanabilmek için yarıştıkları bir sınavdır.

Tıp bölümü mezunlarının sayısındaki artma ile beraber yeterli uzmanlık kontenjanı bulunmadığından dolayı, adayların arasında eleme yapmak için başlayan bir sınavdır.

İlk olarak 1987 yılında uygulanmaya başlamıştır. İlk çıktığı zamandan beridir hiç şaşmadan uygulanmaya devam etmektedir. Zaman içinde inanılmaz zorlu bir akademik sınav halini almıştır.

2012 yılına kadar sadece Ankara’da yapılan bu sınav, 2012 yılından beridir Ankara, İstanbul ve İzmir‘de yapılmaktadır. İlkbahar ve sonbahar olmak üzere, yılda iki defa yapılmaktadır.

TUS’da yeterli puanı ve başarı sıralamasını sağlayan kişiler, tercihlerine göre Tıp Fakülteleri, Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma hastaneleri veya Adli Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimi alabilirler. Sonrasında seçtikleri bölümün uzmanlık eğitimini alarak sonunda Uzman Doktor olabilmektedirler.

Tıpta Uzmanlık Sınavı, uzmanlık eğitimi alabilmek ve branş seçebilmek için yegane şarttır. Bir Tıp Fakültesi mezununun ülkemizde Uzman Doktor olabilmesinin yolu sadece bu sınavdan geçmektedir.

TUS BAŞVURUSUNDA KİMLER BULUNABİLİR?

Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2019-TUS ilgili dönemine başvurabilirler.

a) Tabip yada tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

TUS BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2019-TUS ilgili dönemine başvurabilirler.

1- Tabip yada tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

2- Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

3- Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

4- Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

TUS'TA KAÇ SORU SORULUYOR?

Tıpta Uzmanlık Sınavında tüm Tıp eğitiminden soru sorulmaktadır. Altı yıllık Tıp eğitimin her bir anından soru sorulabilir.

TUS iki oturumda uygulanmaktadır. Sabah ve öğleden sonra oturumları şunlardır;

Temel Bilimler

Klinik Bilimler

Temel bilimler ve klinik bilimler testlerinden 120’şer soru sorulmaktadır. Tıpta Uzmanlık Sınavında toplamda 240 soru sorulmaktadır. 240 soru için 300 dakika süre verilmektedir.

TUS'DA HANGİ DERSLERDEN SORU SORULUYOR?

Temel bilimler ve klinik bilimler testlerinin içeriğinde birçok ders yer almaktadır. Tıpta Uzmanlık Sınavında her dersten sorular sorulsa da, sorular şu başlıklar altında toplanabilir.

Temel bilimler dersleri şunlardır;

Anatomi

Biyokimya

Fizyoloji – Histoloji – Embriyoloji

Mikrobiyoloji

Farmakoloji

Patoloji

Klinik bilimler dersleri şunlardır;

Dahiliye

Pediatri

Genel Cerrahi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Küçük Stajlar

TUS’da hangi dersten kaç soru soruluyor adlı yazım ve TUS sorularının derslere ve konulara göre dağılımı adlı yazım sizlere daha fazla bilgi sunacaktır.

TUS İÇİN YABANCI DİL YETERLİLİĞİ NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Sınavına girebilmek için dil şartı yoktur. Ancak mezun olmuş bir Hekimin uzmanlık tercihinde bulunabilmesi için ÖSYM tarafından kabul edilen dil sınavlarından birinden yeterlilik alması şarttır.

ÖSYM tarafından kabul edilen dil sınavları TIPDİL, YÖKDİL ve YDS‘dir. TUS’dan sonra uzmanlık tercihi verebilmek için bu sınavlardan en az 50 puan almak gerekmektedir.

TUS NE ZAMANDAN BERİ YAPILMAKTADIR?

Tus, Turgut Özal’ın zamanında (ilk olarak 1987) yapılmış bir sınavdır. O tarihden beri hiç şaşmadan yılda 2 defa yapılır. Bu tarihten önceki uzmanlık eğitimleri ise tavsiye mektupları ile gerçekleşmekteydi. Bu yüzden ihtisasını 1991 den sonra almış doktorlar ile öncesinde alan doktorlar arasında çoğunlukla belirgin bir fark hissedilir (kesinlikle değil, çoğunlukla).