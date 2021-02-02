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TUS başvuru ücreti ne kadar? TUS ücreti 2021 hangi bankaya yatırılır?

2021 TUS başvuruları 2 Şubat itibariyle alınmaya başlandı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1.dönem başvuru kılavuzunun da yayımlanmasının ardından başvuru ücretleri de belli oldu. Peki adaylar bu yıl TUS sınavı için ne kadar ücret yatıracak? TUS ücreti 2021 hangi bankaya yatırılır? İşte tüm detaylar...

TUS başvuru ücreti ne kadar? TUS ücreti 2021 hangi bankaya yatırılır?

2021-TUS 1. Dönem ve 2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Başvuruları gündemde yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda TUS başvuru kılavuzunun yayımlandığı ve başvuruların başladığı bildirildi. Her yıl değişen TUS sınavı ücretleri bu yıl bakalım ne kadar oldu?

TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN VE  NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, ''Kıymetli hekimlerimiz,
2021-TUS 1.Dönem ve 2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuruları bugün başlıyor. Başvurularınızı 2-10 Şubat tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Şimdiden tüm hekimlerimize başarılar dilerim.'' dedi.

TUS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

TUS başvuru ücreti ne kadar? TUS ücreti 2021 hangi bankaya yatırılır?

TUS BAŞVURU ÜCRETİ 2021 NE KADAR, NASIL YATIRILIR?

Adaylar her oturum için 250 TL verecek.  2021-TUS 1. Dönem ve 2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Başvuruları için ödemeleri aşağıdaki bankalara yapacak. Ayrıca ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden de banka ve ya ATM'ye gitmeden ödeme yapmak mümkün.

Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

2021 TUS kılavuzu ve kontenjan bilgisine ulaşmak için aşağıdaki haberimizde  tıklayabilirsiniz;

2021 TUS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? TUS kontenjanları 2021 belli oldu mu?2021 TUS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? TUS kontenjanları 2021 belli oldu mu?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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