TUS başvuruları başladı mı, ne zaman 2021? 2021 TUS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? STS TIP ve TUS başvuru ekranı!

2021 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek 2. dönem TUS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM Başkanlığı son dakika açıklamasıyla TUS başvuruları ne zaman 2021? 2021 TUS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? sorularına yanıt verdi. İşte TUS başvurusu hakkında merak edilenler...

TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) başvuruları 13 Temmuz'da başladı. Adaylar başvurularını 13 – 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapacak.

2021 TUS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM 2021 TUS başvuru kılavuzunu yayımladı. Adaylar, başvurularını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

2021 TUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl TUS sınav ücreti her bir oturum için 250 TL olarak belirlendi. Ödemeler aşağıdaki banka ve ya ATM'lere ödenecektir;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

Dileyen adaylar ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) aracılığı ile de online ödeme yapabilir.