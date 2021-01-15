TUS ek tercih ne zaman? TUS 2. dönem ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? TUS ek yerleştirme puanları
TUS 2. dönem ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020-TUS 2. Dönem ek tercih işlemleri için ÖSYM Başkanlığından son dakika tarih bilgisi verildi. 2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS) 2. dönem ek tercih kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu. Peki TUS ek tercih ne zaman? TUS ek tercih nasıl yapılır? İşte TUS ek tercih başvuru ekranı...
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden TUS 2.dönem ek tercihleri hakkında son dakika açıklama yaptı. Peki; TUS ek tercih ne zaman? TUS 2. dönem ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? TUS ek tercih nasıl yapılır?
TUS 2.DÖNEM EK TERCİH NE ZAMAN?
Başkan Aygün, "2020-TUS 2.Dönem ek tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." dedi.
2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri, 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
TUS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
TUS EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Tercih işlemi, 21 Ocak 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
TUS 2.DÖNEM EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Ek yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.