ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden TUS 2.dönem ek tercihleri hakkında son dakika açıklama yaptı. Peki; TUS ek tercih ne zaman? TUS 2. dönem ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? TUS ek tercih nasıl yapılır?

TUS 2.DÖNEM EK TERCİH NE ZAMAN?

Başkan Aygün, "2020-TUS 2.Dönem ek tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." dedi.

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri, 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

TUS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

TUS EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih işlemi, 21 Ocak 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

TUS 2.DÖNEM EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Ek yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020-TUS Başvuru Kılavuzu

2020-TUS 2. Dönem Ek Tercih Bilgileri ve Tablolar