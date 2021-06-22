TUS ek yerleştirme sonuç ekranı: 2021-TUS ek tercih sonuçları açıklandı!
ÖSYM, 10 – 16 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) beklenen açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Aygün paylaşımda, ''Değerli hekimlerimiz, 10-16 Haziran tarihleri arasında tercihleri alınan 2021-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim.'' ifadelerine yer verdi.
10 – 16 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021-TUS 1. Dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.
Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler de ÖSYM tarafından aşağıdaki linkten sunuldu.
2021-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler