Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu), 2.dönem sınav başvuruları başladı. Başvurular 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Peki TUS, STS HES kodu nasıl alınır? HES kodu TUS ve STS için geçerli mi?

TUS, STS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilir.

BAŞVURU EKRANI

TUS, STS HES KODU GEÇERLİ Mİ?

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilir.

ÖSYM duyurdu! TUS ve STS başvuruları başladı

TUS, STS HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu 3 yoldan 3 yöntem ile alınabilir. İster uygulama üzerinden ister kısa mesajla ister e-Devlet üzerinden alabilirsiniz.

1. YÖNTEMLE HES KODU ALMAK İÇİN

Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden ''HES KODU İŞLEMLERİ'' bölümüne giriniz. ''HES KODU OLUŞTUR'' butonuna tıklayınız. ''KOD KULLANIM SÜRESİ'' seçiniz ve kodunuz oluşturuldu.

2. YÖNTEMLE HES KODU ALMAK İÇİN

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C kimlik numası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazınız ve 2023'e SMS olarak atınız. ÖRNEK: HES 123456789 3265 21 yazılıp 2023'e gönderilir.

3. YÖNTEMLE HES KODU ALMAK İÇİN

HES kodunu e-Devlet sistemi üzeriden https://turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

HES KODU SINAV BAŞVURULARINDA NASIL KULLANILIR?

HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekiyor. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından kaydetmeleri gerekiyor.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) kodu, Kontrollü sosyal hayat kapsamında ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurum ve kişilerle Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığımızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracığı ile sorgulanabilecek.