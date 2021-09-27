2021 TUS ikinci dönem başvuruları 13 Temmuz itibariyle başladı. Tıp alanında ilerleyen kişilerin başvuracağı TUS için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklama yapıldı. 2021 TUS 2. dönem sonuçları yayımlandı. Peki, TUS tercih 2021 | TUS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik.

TUS TERCİH 2021 | TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

TUS sonuçları açıklandı! Sonucunu ÖSYM'nin resmi internet adresinden öğrenen adaylar şimdilerde tercihlerin ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Adaylar tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden

öğrenecekler. TUS tercihi yapacak adayların yerleştirmeleri için puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayar üzerinden yapılacak.

TUS tercihi yapacak adayların yerleştirmeleri için puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayar üzerinden yapılacak.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

Tercih yapacak adaylar için sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. TUS tercihleri ÖSYM tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleşecek.

TUS SINAVI NEDİR?

Tıp, veteriner, biyoloji, eczacılık, kimya veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilir fakültesinden mezun olanların girebildiği bir sınavdır. Tıpta uzmanlık eğitimi sınavı anlamına gelmektedir. Tıp fakültesi eğitimini bitirenler bir alanda uzmanlaşmak için bu sınava girmek zorundadırlar. Bu sınav yılda iki defa yapılmaktadır.



ÖSYM tarafından yapılan bu sınav ile Sağlık Bakanlığının açıkladığı birimler de görev alınır. Sınav da çıkan sorular mesleki bilgi konularından oluşmaktadır.