Tusaş “Ar-Ge Günleri” Atatürk Üniversitesi’nde devam ediyor

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından 25-27 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Ar-Ge Günlerine katılmak üzere Erzurum'a gelen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) Ar-Ge ve Prototip Operasyonları Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Programın ilk gününde Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde başlanan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Ar-Ge Günleri programına konuşmacı olarak katılan TUSAŞ Ar-Ge ve Prototip Operasyonları Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, burada TUSAŞ'ın faaliyetleri, Ar-Ge ve Millileştirme konularında katılımcılara bilgi verdi.

Programın ikinci gününde Atatürk Üniversitesi Ata Teknokent'te; Öğrenci Takımları Sergisi ile TUSAŞ Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetleri ve TUSAŞ İnovasyon faaliyetleri hakkında konferanslar düzenlendi. İkinci gün programı TUSAŞ heyetinin DAYTAM ve YÜTAM gezisiyle son buldu.

Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ile Rektörlük makamında bir araya gelen Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Ata Teknokent bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Üniversite-Sanayi İşbirlikleriyle Ar-Ge Faaliyetleri Arttı"

Yüksek teknoloji tabanlı yeni şirketlerin kurulmasıyla üniversitedeki akademik bilginin teknolojik ürünlere dönüşmesi ve teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi ile Ar-Ge faaliyetlerinin hız kazanması yönünde uygulanacak yöntemlere dikkat çeken Rektör Çomaklı, Üniversite-Sanayi işbirlikleriyle gerçekleşen projeler sayesinde Ar-Ge faaliyetlerinin gözle görülür bir şekilde arttığını söyledi.

Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde hedeflenen noktaya kısa sürede ulaşabilmek için Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hız verilmesi konusunda Atatürk Üniversitesinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Rektör Çomaklı: "Bilimsel gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler günümüz toplumlarının refah seviyelerini belirleyen en önemli etkenlerden biridir. Uluslararası arenada rekabet edebilen bir ülke olabilmek için bilim ve teknoloji ile birlikte Ar-Ge'ye dayalı milli üretim yapmak gerekir. Ülkemizin her alanda kalkınması ve ileri bir teknolojik seviyeye gelmesi için tüm akademisyenlerimiz ile birlikte var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"Millileşmeyi Hızlandırabilmek İçin Kuvvetli Ar-Ge Altyapısının Bunu Desteklemesi Lazım"

Rektör Çomaklı'ya misafirperverliği ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Ar-Ge Günlerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Öztürk Yüksek teknoloji için üniversitelere büyük ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Hayatta kalabilmenin en önemli yollarından birisinin rekabetçi olabilmek ve bunun için de arkada güçlü bir teknoloji ordusunun olması gerektiğini aktaran Öztürk, Ar-Ge olmadan ürünün belli bir süre sonra önemini kaybedeceğini ve o zaman da rakiplerin daha iyisini yapabileceğini belirterek" Millileşmek, yerlileşmek gibi kavramları kullanmak güzel ama bu o kadar uzun ve zor bir süreç ki bunu başarmak ciddi manada çaba istiyor. Gerçekten çok yetkin bir bilgi birikimine sahip olmamız gerekiyor. Millileşmeyi hızlandırabilmek için kuvvetli Ar-Ge altyapısının bunu desteklemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Rektör Çomaklı'nın Prof. Dr. Öztürk'e hediye takdimiyle son buldu.

Atatürk üniversitesi ve Erzurum Teknik üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen TUSAŞ AR-GE Günleri bugün "Patent Mühendisliği Seminerleri" ile Ata Teknokent'te devam edecek.

Kaynak: İHA