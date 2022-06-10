TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin milli uçaklarını anlattı: " Beşinci nesil savaş uçağı yapıyoruz "

Savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla adından söz ettiren Türkiye, İHA ve SİHA'ların ardından bu kez milli savaş uçağı için harekete geçmişti. Özellikle ABD'nin Türkiye'yi S-400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle F-35 savaş uçağı projesinden çıkarmasıyla milli ve yerli imkanlarla savaş uçaklarının üretilmesi için çalışmalar hızlandırılmıştı.

BEŞİNCİ NESİL UÇAKLARI ANLATTI

Türkiye gelecek güzel haberi beklerken Kiraz Festivali Çerçevesinde Tekirdağ sahilde kurulan alanda ülkenin geleceği gençlere Türk Havacılığı konusunda bilgi veren TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Hürkuş, Hürjet ve Milli Muharip Milli Muharip uçağının beşinci nesil olduğunu belirterek," F-16’lar 3’üncü nesil savaş uçakları. F-16’lar düşmanı gördükleri zaman angaje olurlar. 3’üncü nesiller birbirinin peşinden koşarlar ama beşinci nesil koşmaz. Yüzlerce kilometrede işini bitirir evine gider. Beşinci nesil uçağı olduğu zaman radarlar onu göremez. Beşinci nesil savaş uçağı yapıyoruz" dedi.

"BİR UÇAK, ÜLKENİN BEKASI İÇİN YÜZDE 100 MİLLİ OLACAK"

Sözlerine devam eden Temel Kotil, beşinci nesil uçakların özellikleri hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

"Bunun üzerinde bir sürü bilgisayar vardır. Beşinci nesilde bir sürü radar var. Her tarafı görürler yaklaşamazsın. Arkadaşlar biz beşinci nesil savaş uçağı yapıyoruz. Dünyadaki en iyi uçak F-22 Amerikalılar bunu kimseye satmıyor. Sadece ABD Hava Kuvvetlerinde olabiliyor. Bir de F-35 var onu satıyorlar. Bizim uçağımız ikisinin arasında. Çinliler, Ruslar, bir de Türkler yapıyor Türkish Fighter. Dolayısıyla 3 tane uçağımız var. Hürkuş, Hürjet ve Milli Muharip ülkenin bekası için önemli bir uçak yüzde 100 milli olacak."

"TÜRKSAT 6A'YI BİZ YAPACAĞIZ"

TUSAŞ'ın haberleşme uydusu yaptığının bilgisini veren Kotil," Türksat 6A. 5B-5A uçuyor ya 6A’yı biz yapacağız. Şuan bir de Arjantin Hükümeti için uydu yapıyoruz” dedi.

(İHA)