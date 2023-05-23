TUSAŞ, THY için Türkiye'nin ilk yerli eğitim uçaklarını üretecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ), Türk Hava Yolları'nın pilot eğitimlerinde kullanması için yerli ve milli uçak üretecek.

THY'nin yüzde 100 iştiraki Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ ile TUSAŞ arasında imzalanan, 20 adet tek motorlu pilot eğitim uçağı üretilmesi için yapılan anlaşma THY Genel Müdürlüğü Binası'nda gerçekleşti.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, daha önce yaptıkları hiçbir anlaşmada bu kadar heyecanlanmadıklarını söyledi.

Bolat açıklamalarında, THY'nin 10 yılda 11 bin pilota ihtiyacı var, dünya genelinde gelecek 10 yıldaki ihtiyaçlarının ise 300 bin olarak hesaplandığını anlattı.

Haberin Devamı

Bolat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baktığımızda uçuş okullarının kapasiteleri belli. Türkiye'ye baktığımızda şu anda 201 pilot yetiştiriyoruz yılda, 400'e yakın da diğerleri yetiştiriyor toplam 600. Bizim ihtiyacımız ortalama 1000. Demek ki yılda yetiştirmek için 400-500 daha pilota ihtiyacımız var. Burada da en önemli darboğaz uçak. Şu anda verdiğimiz uçakların siparişleri 2026'da geliyor. Bütün dünyada bir darboğaz var. O açıdan bizim bu belki şu anda mütevazı bir kontrat olacak, 20 tane uçak siparişi veriyoruz. Ancak 10 yılda uçak ihtiyacımız 100 adet. Dünyanın uçak ihtiyacına baktığımızda da aynı şekilde şu anda 3 binden fazla uçağa ihtiyaç var."

Haberin Devamı

TÜRKİYE'DE İLK OLACAK

Bolat, bu anlaşmayı çok önemsediğini kaydederek, "Türkiye'de ilk defa yerli ve sivil havacılığa hizmet eden bir hava aracı üretilmiş olacak. Bunda da Türk Hava Yolları stratejik ortağımız TUSAŞ ile zaten daha önceden de iş birlikleri yapıyorduk, ilk defa böyle bir projede rol aldığımız için biz de Türk Hava Yolları olarak gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Yılda 200 uçağın üretileceği bir hat kurulacağını dile getiren Bolat, "Yani sadece bu yirmi tane uçakla kalmayacak. TUSAŞ buradan tüm dünyaya uçak satmak için bu işe giriyor. O açıdan da güzel bir iş birliğinin temelini oluşturduğumuz için de seviniyorum." açıklamasında bulundu.

SİVİL UÇAK PROJESİNE GİRİŞ OLACAK

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de bu anlaşmanın sivil uçak projesine girişlerinin imzası olacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Uçaklarımızı özgün bir şekilde ve en kısa zamanda tasarlayıp teslim edeceğiz. Bu anlaşma bize burada bazı imkanları açacak. Biz savunma şirketiyiz. KAAN başta olmak üzere Hürjet, Hürkuş, Anka-3, Anka-2, Aksungur ve Anka, Gökbey, Atak helikopterimiz ve uydumuzla birlikte biz aslında bir hava savunma şirketiyiz. Ancak bu imza çok değerli. Çünkü şimdi sivile ayak basmış olduk."

Edindikleri tecrübelerin ardından sivil pilotları yetiştirmek amacıyla Turkish Airlines Flight Academy (TAFA) ile güçlerini birleştirdiklerini kaydeden Kotil, şu bilgileri verdi:

"THY'nin pilot eğitimlerini karşılayacak, muadillerine göre üstün performans ve uçuş kalitesine sahip, bu yetkinliklerde en son teknoloji aviyonik sistemlerle donatılmış, uzun ömürlü eğitim uçaklarını yerli ve milli imkanlarımızla tesislerimizde üreteceğiz. Uçakların Türk Hava Yolları envanterine katılması ile birlikte bu hususta da dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltmış olacağız. Bugün Türk havacılığını her alanda dünya ile yarışır hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

HEDEF YERLİ FİLO

Toplantıda verilen bilgiye göre TAFA'nın kullanılan mevcut ve alternatif uçak tiplerinin ürecileri ile yapılan görüşmelerde, uçak tedarikinin orta ve uzun vadede küresel çapta sıkıntılar yaşanacağı anlaşıldı. TAFA tarafından eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek tek motorlu eğitim uçağının yerli ve milli olarak TUSAŞ tarafından üretilmesine karar verildi.

Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"

Defne Devlet Hastanesi hizmete hazır! Randevular başladı

New York'taki Türkevi'ne saldıran kişinin görüntüleri

Daha önce zafer işareti yapan Ekrem İmamoğlu, şimdide ben iyi bir ülkücüyüm dedi