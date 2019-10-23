TUSAŞ/TAI ve İstanbul Aydın Üniversitesi arasında iş birliği

Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ/TAI) ile İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) arasında eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin iş birliğini geliştirmek ve kalıcı kılmak üzere gerekli koşulları düzenlemek amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı.

İAÜ tarafında Rektör Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aslan'ın imzaladığı iş birliği protokolüne TUSAŞ/TAI tarafından Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil ile AR-GE ve Prototip Operasyonları Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk imzaladı. Protokol kapsamında TUSAŞ/TAI Genel Merkezi'ne, Mütevelli Heyet Başkanvekili Dr. H. Fatih Aydın önderliğinde bir ziyaret gerçekleştiren İAÜ heyetini Yönetim Kurulu Danışmanı Halil Tokel ağırladı.

ORTAK TEZ VE PROJE ÇALIŞMALARI

Protokol kapsamında, TUSAŞ/TAI'nin yürütmüş olduğu, havacılık ve savunma teknolojilerini millileştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla araştırma geliştirme projelerinin geliştirilecek, yetkin insan kaynağı yetiştirmek üzere lisansüstü eğitime yönelik ortak tez ve proje çalışmaları gerçekleştirilecek.

ORTAK BİLİMSEL AKTİVİTELER

Söz konusu protokolle öğrencilerin TUSAŞ/TAI'nin laboratuvar ve teçhizat alt yapısı ile tesislerini kullanarak tez vb. akademik çalışmalar yapabilmeleri de hedefleniyor. Protokolle ayrıca taraflar, ortak konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel aktiviteler organize edecekler.

MÜHENDİS ADAYLARINA STAJ İMKÂNI

Kurumlar arasında imzalanan ikinci protokolle ise İAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri TUSAŞ/TAI'de staj yapabilecekler. Protokol kapsamında geliştirilen "Stajyer Mühendis Programı" sayesinde İAÜ Mühendislik Fakültesi'nin 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri, haftanın bir günü TUSAŞ/TAI'de çalışacaklar ve görev süreleri boyunca TUSAŞ/TAI çalışanı olarak ücret de alacaklar.

Kaynak: DHA