Tuşba Belediyesi 32 personel alım ilanını iptal etti!

Tuşba Belediyesi 16 Mart 2021 tarihinde 32 vasıfsız işçi alımı ilanı vermişti. Ancak ilana yeterli sayıda başvuru olmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Tuşba Kent Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulumuz tarafından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün bünyesinde görevlendirilmek için 16 Mart 2021 tarihinde İş-Kur aracılığıyla 32 vasıfsız işçi alımı ilanı vermiştir. Ancak işçi alımı için kurumumuzca verilen ilanda yeterli sayıda başvuru olmaması sebebi ile belediyemiz tarafından iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"