Tuşba Belediyesi ekiplerinden kantin denetimi

Van'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetim yaptı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Tuşba Belediyesi ekiplerinden kantin denetimi

Van'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetim yaptı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda bulunan kantinlere yönelik denetimlerine başlayan Tuşba Belediyesi ekipleri, kantin çalıştırma ruhsatı kontrolü ve temizliğin yanı sıra ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin sağlık şartlarının uygunluğunu da inceledi. Ayrıca ekipler, uyulması gereken kurallarla ilgili de kantin yöneticilerini ve çalışanlarını bilgilendirdiler.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatları istikametinde denetimlerini gerçekleştirdiklerini kaydeden zabıtadan sorumlu Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, titizlikle yürüttükleri denetimlerde hijyen ve sağlık kurallarını ön planda tuttuklarını kaydetti. Yertürk, "Başkanımız Salih Akman çocukların sağlığını çok önemsiyor. Olumsuz bir durumun yaşanmaması için sürekli sahada olacağız ve denetimlerimizi bu yönde aralıksız olarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Tuşba Belediyesi ekiplerinden kantin denetimi

Tuşba Belediyesi ekiplerinden kantin denetimi

Tuşba Belediyesi ekiplerinden kantin denetimi

Tuşba Belediyesi ekiplerinden kantin denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
15 bin 700 kişilik sağlık ordusu Denizli’ye hizmet veriyor
15 bin 700 kişilik sağlık ordusu Denizli’ye hizmet veriyor
’’Yataklardaki tozlar solunumla ilgili bir takım kronik hastalıklara yol açabilir’’
’’Yataklardaki tozlar solunumla ilgili bir takım kronik hastalıklara yol açabilir’’
Medicana Sağlık Grubu’ndan İstanbul Avrupa Yakası’na yeni yatırım
Medicana Sağlık Grubu’ndan İstanbul Avrupa Yakası’na yeni yatırım
Kalça kireçlenmesinin başlıca 3 belirtisi
Kalça kireçlenmesinin başlıca 3 belirtisi
Son Haberler
Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Ümraniye’de coşkuyla karşılandı
Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Ümraniye’de coşkuyla karşılandı
Ermenistan, Nahçıvan’da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan, Nahçıvan’da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Açık hava sinemasında ’Buğday Tanesi’ duygu dolu gözlerle izlendi
Açık hava sinemasında ’Buğday Tanesi’ duygu dolu gözlerle izlendi
Seferihisar 101. Kurtuluş Günü’nü Buray konseriyle kutladı
Seferihisar 101. Kurtuluş Günü’nü Buray konseriyle kutladı
AÜ Tıp Fakültesi’nde yeni müfredat ile yeni dönem
AÜ Tıp Fakültesi’nde yeni müfredat ile yeni dönem
Diyarbakır’da yürüme güçlüğü çeken hastalar robotik cihazla şifa buluyor
Diyarbakır’da yürüme güçlüğü çeken hastalar robotik cihazla şifa buluyor
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Sonbahar halsizliğine diyetisyenlerden tavsiyeler
Sonbahar halsizliğine diyetisyenlerden tavsiyeler
Hastaneden “Evde sağlık hizmetinde kriz” başlıklı habere yönelik açıklama
Hastaneden “Evde sağlık hizmetinde kriz” başlıklı habere yönelik açıklama
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!