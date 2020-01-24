Tuşba Belediyesinden bir çevre dostu proje daha

Van'ın Tuşba Belediyesi, ömrünü tamamlamış araç lastiklerini ekonomiye kazandırmak için "Geri Dönüşüm Sözleşmesi" imzalayarak bir çevre dostu projeye daha damgasını vurdu.

'Atık Pil Toplama', "Atık Kâğıt Toplama', "Bitkisel Atık Yağ Toplama" projeleri ile "Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Eğitim" seminerleri gibi çevreci projelere imza atan Tuşba Belediyesi, bu projelerine bir yenisini daha ekledi. Tuşba Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulanan Oto Sanayi Sitesinde ve lastik firmalarında ömrünü tamamlamış araç lastiklerini hem ekonomiye kazandırmak, hem de temiz bir çevre için Kılınçkıran Kauçuk Geri Dönüşüm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile "Geri Dönüşüm Sözleşmesi" imzaladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülecek projenin "Geri Dönüşüm Sözleşmesi', Belediye Başkanı Salih Akman ile firma yetkilisi Niyazi Çevik tarafından imzalandı.

Hayata geçirdiği projelerle çevre ve insan sağlığı konusundaki hassasiyetlerini gözler önüne seren Tuşba Belediyesi, ömrünü tamamlamış lastikleri toplayarak hem ekonomiye kazandıracak, hem de çevre kirliliğinin önüne geçmiş olacak. Projenin aynı zamanda çevreye karşı toplumda duyarlılık oluşturacağını anlatan Başkan Akman, ömrünü tamamlamış lastiklerden elde edilecek granül ve toz haline getirilen kauçuk hammaddesinin yürüyüş yollarına, spor sahalarına ve çocuk oyun gruplarının zeminlerine döşeneceğini söyledi. Kentlerin peyzaj alanları, tenis sahaları, suni çim futbol sahalarında kullanılan kauçuğun asfalt katkı maddesi olarak da kullanıldığını dile getiren Başkan Akman, aynı zamanda elektrik enerjisi olarak da geri dönüşümün sağlanabilmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Kaynak: İHA