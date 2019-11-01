Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, evi yanan aileyi ziyaret etti

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, yangında evleri zarar gören aileyi ziyaret etti.

Kaymakam Uçar Arpa, Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi'nde çocukların ateşle oynaması sonucu çıkan yangında evleri zarar gören Kazgan ailesine, eşi Faruk Arpa ile ziyarette bulundu. Naif Kazgan ve ailesinin kaldığı ve yangında bir bölümü hasar gören evde inceleme yapan Kaymakam Meral Uçar Arpa, aileye "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Kaymakam Uçar Arpa, "Ailemizin kaldığı evin bir kısmı kullanılamaz hale gelmiş. Olayda can kaybının yaşanmamış olması bizleri teselli etti. Mağdur ailemize destek sağlamak için incelemelerde bulunduk. İlk etapta acil gıda ihtiyaçlarını gidermek üzere kaymakamlık vasıtasıyla yardımlarımızı ulaştıracağız. Zarar gören ev ve eşyalar için de ailemize gerekli desteği sunacağız" dedi.

Kaynak: İHA