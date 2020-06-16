Tuşba’da LGS hazırlığı

Van'ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ortaokul müdürlerine yönelik seminer düzenledi.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 7 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanan Liselere Geçiş Sınavını (LGS) 20 Haziran tarihine ertelemişti. 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel bir okulun çok amaçlı salonunda ortaokul müdürlerine yönelik seminer düzenlendi. Seminere Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Zakir Taşkın ve Mehmet Kızıldeniz, İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri ve ortaokul müdürleri katıldı.

Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, "20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı için öğretmen görevlendirmelerimiz tamamlandı, araç görevlendirmelerimiz tamamlandı, özel durumu olan öğrencilerimiz belirlendi ve bildirildi. Biz süreci başından itibaren kurallarına uygun olarak yürüttük ve tamamladık. Biz sizlerle daha önce de dört oturumlu değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları yaptık ve yine bugün de sınav ile alakalı teknik bilgilendirmeler yapılacak. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra Tuşba İlçe Şube Müdürü Mehmet Kızıldeniz tarafından konu ile ilgili katılımcılara slayt eşliğinde bilgiler verildi.

Kaynak: İHA