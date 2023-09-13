Tuşba’da yol çalışması yapılmayan mahalle kalmadı

VAN – Van'ın Tuşba Belediyesi, cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşturmak için bu yıl 165 bin metrekare kilit parke taşı serimi gerçekleştirerek, kilit parke taşı veya asfalt çalışması yapılmayan kırsal mahalle bırakmadı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tuşba’da yol çalışması yapılmayan mahalle kalmadı

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba Belediyesi, cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşturmak için bu yıl 165 bin metrekare kilit parke taşı serimi gerçekleştirerek, kilit parke taşı veya asfalt çalışması yapılmayan kırsal mahalle bırakmadı.

'Merkez mahallelerde ne varsa kırsal mahallelerde de o olacak" sloganıyla göreve başlayan Belediye Başkanı Salih Akman, kırsal mahallelerde başlattığı kilit parke taşı ve asfalt çalışmasıyla cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşturdu. Kırsal mahallelerde oturan vatandaşları tozdan ve çamurdan arındırılmış düzenli bir kentte yaşamaları hedefiyle yola çıkan Başkan Akman, sadece bu yıl 165 bin metrekare kilit parke taşı çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Yol sorunu bitmiş bir Tuşba hayali ile çıktık"

Yol sorununu tamamıyla bitmiş bir Tuşba hayali ile çıktıkları bu hizmet yolculuğunda kırsal mahalleleri yazın tozdan, kışın çamurdan kurtarmak için başlattıkları yol çalışması seferberliğini bu yıl da aynı kararlılıkla sürdürdüklerini söyleyen Başkan Akman, ilçenin her noktasında oturan vatandaşların daha modern bir kentte yaşamalarını sağlamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

"Hayal ettiğimiz Tuşba hedefimize her gün bir adım daha yaklaşıyoruz"

Bu yıl ihalesini gerçekleştirdikleri 165 bin metrekare kilit parke taşı çalışmasını 4 ayrı ekip ile kırsal mahallelerde yürüttüklerini söyleyen Başkan Akman, "Yapılan bu çalışma ile birlikte göreve geldiğimizden bugüne kadar 550 bin metrekare kilit parke taşı çalışması yapmış olacağız. Böylelikle kırsal mahallelerimizde kilit parke taşı veya asfalt çalışması yapılmayan hiçbir kırsal mahallemiz kalmayacak. Bunun yanında sel, su baskınları ve heyelana karşı da önlemlerimizi alıyoruz. Sadece bu yıl yapılan kilit parke taşı çalışmaları çerçevesinde menfezler için 6 bin metre koruge boru kullandık" dedi.

Tuşba’da yol çalışması yapılmayan mahalle kalmadı

Tuşba’da yol çalışması yapılmayan mahalle kalmadı

Tuşba’da yol çalışması yapılmayan mahalle kalmadı

Tuşba’da yol çalışması yapılmayan mahalle kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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