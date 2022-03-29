TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Orhan Turhan hayatı ve biyografisi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görev değişimi yaşandı. 2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan ve 20 Şubat 2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Simone Kawloski, TÜSİAD'ın Genel Kurulu'nda başkanlık görevini Orhan Turhan'a devretti. Bu kapsamda Orhan Turhan'ın biyografisi merak konusu oldu. Peki TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? İşte Orhan Turhan'ın hayatı ve biyografisi...

TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURHAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? NE İŞ YAPIYOR? ORHAN TURHAN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım firması olan ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi-Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlayan Orhan Turan, iş hayatı boyunca sivil toplum örgütlerinde görev almaya büyük önem veren Orhan Turan, bu doğrultuda Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı.

1997-1999 yılları arasında İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Bugüne kadar birçok STK’da aktif rol alan Turan, 2017-2019 dönemi TÜSİAD’da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı, halen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve TÜRKONFED’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Sivil toplum kuruluşlarında 26 yıldır aktif görev alan Turan, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü seviyesinde dersler verdi.

Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young işbirliğiyle yapılan Yılın Girişimcisi yarışmasında 2008 yılında “Yılın Girişimcisi” ödülünü alan Orhan Turan, Monte Carlo’da düzenlenen “Dünya Yılın Girişimcisi” yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu TÜRKONFED'in başkanlığını yürüten Orhan Turan, 29 Mart 2022 Salı günü yapılan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık görevine seçilmiştir.

Evli ve bir çocuk babası olan Turan, iyi derecede İngilizce biliyor.

Turan'ın yaşı ve nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır.