TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Simone Kaslowski biyografisi

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar iş dünyasının etkiliyor. Bu kapsamda son durum hakkında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamaya Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki göstererek," Ey TÜSİAD ve yavruları sizlere sesleniyorum. Sizin tek göreviniz var yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bu konuda ne yapıyorsunuz? Kalkıp hükümete saldırmanın farklı versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka, bizimki bambaşka. Bu millet bu fırsatı size vermeyecek. Dün millet olarak kendi canımız pahasına istikbalimizi korumuştuk, bugün de aynısını yapacağız." ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklama sonrası TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin biyografisi merak konusu oldu. Peki TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

TÜSİAD BAŞKANI SİMONE KASLOWSKİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? SİMONE KASLOWSKİ BİYOGRAFİSİ

Simone Kaslowski 1963 yılında İtalya'nın Torino şehrinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Simone Kaslowski ABD’de Clark Worcester Üniversitesi’nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul’da satış bölümünde göreve başladı.

Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya’nın satış bölümü yöneticisi oldu. Yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı. 1995 yılında Organik Kimya CEO’su olan ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ni üstlenen Kaslowski firmanın büyümesine liderlik etti. Halihazırda 80’den fazla ülkede faaliyet gösteren Organik Kimya, İstanbul’da Kemerburgaz ve Tuzla’da, yurtdışında ise Hollanda’nın Roterdam ve İsviçre’nin Lugano kentlerindeki üretim tesislerinde yılda 250 bin ton kapasiteyle üretim yapıyor ve distribütörlük faaliyetleri yürütüyor.

Simone Kaslowski kimya sektörünün gelişimi için önemli sivil toplum projeleri geliştirilmesine öncülük yaptı ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği bünyesinde “Kimya İhtisas Bölgesi” Chemport projesinin hayata geçirilmesine yönelik girişimlere katkıda bulundu. TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü Başkanlığı görevini üstlenerek başladı. 2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Kaslowski TÜSİAD Yönetim Kurulu'ndaki sorumlulukları kapsamında başta AB ve ABD olmak üzere Türkiye'nin küresel ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2017 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kaslowski, 20 Şubat 2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir.

58 yaşındaki Kaslowski evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.

SİMONE KASLOWSKİ NE İŞ YAPIYOR?

İş insanı olan Simone Kaslowski Organik Kimya CEO’sudur. Aynı zamanda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanıdır.