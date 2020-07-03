"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı"nın ödülleri sahiplerini buluyor

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı"nın 2020 ödülleri 9 Temmuz'da açıklanacak.

TÜSİAD açıklamasına göre, Türkiye genelinde yenilikçi bakış açısını yaygınlaştırmak ve girişimcilik dönüşümünü desteklemek amacıyla 2011'den bu yana düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı kapsamında girişimci adaylara, eğitimden "networkinge", kuluçkadan mentorluğa kadar geniş yelpazede destek sağlanıyor.

2020 döneminde, Türkiye'nin 80 il, 183 üniversitesinden başvuru alan erken aşama girişimcilik programı TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'ın 2020 dönemi finali 9 Temmuz'da ilk defa dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Her sene iş dünyası, akademi ve girişimcilik ekosisteminin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ödül Töreninin açılışı TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski tarafından yapılacak.

Sunuculuğunu Özlem Gürses'in üstleneceği ödül töreninde, TÜSİAD Başkanlar Konseyi Üyesi ve Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı İrem Oral Kayacık, Turcas Petrol Anonim Şirketi ve Olmuksan International Paper Yönetim Kurulu Üyesi Lale Ergin ve UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen jüri olarak yer alacak.

2020 döneminde toplam 150 bin lira para ödülü ile desteklenecek 3 ekip 4 kişilik final jürisinin yanı sıra ekosistem paydaşlarından oluşan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! ön jüri ağının oylaması ile belirlenecek.



9 Temmuz'da 16.00-18.30 saatleri arasında gerçekleşecek ödül töreninde, TÜSİAD üyelerinin rehberliğinde iş fikirlerini geliştiren 2020 finalistleri Algae Biodiesel, E-Playout, FluAI, Plastic Move ve Wastespresso iş planlarını sunacak.



Öte yandan, 2020 döneminde Girişimcilik Bayrağı'nı kazanan ve TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'a en çok başvuru veren üniversiteler açıklanacak.



Ayrıca, şubat ayından bu yana TÜSİAD rehberleri ile çalışarak şirketleşme sürecine gelen 2020 yarı finalistlerinin projelerini tanıtacakları bir proje pazarı da düzenlenecek.

Kaynak: AA