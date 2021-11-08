TÜSİAD ekonomistinden asgari ücret değerlendirmesi: Yüzde 25 veya üzerinde zam gelebilir
TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, asgari ücrete 2016 yılındaki gibi yüklü zam yapılacağını düşündüğünü ifade ederek zammın yüzde 25 ve üzerinde olabileceğini söyledi.
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç asgari ücret zammına ilişkin olarak konuştu. Bloomberg'e açıklamada bulunan Gizem Öztok Altınsaç, ekonomide risklerin yüksek yönlü olduğunu ifade etti.
Gizem Öztok Altınsaç, 2016 yılında olduğu gibi asgari ücrete yüklü bir zammı yapılacağını düşündüğünü ifade etti. Yüzde 25'ler oranında zam yapılabileceğini söyleyen Gizem Öztok Altınsaç," Açıkçası daha bile çok olabilir. " dedi.
Asgari ücrete yapılması beklenen zam oranın kendi görüşü olduğunu belirten Altınsaç," Belli olmadan speküle etmek doğru değil. Piyasada çokça konuşulduğu, beklenti oluştuğu için ve aslında şirketler kendilerini buna göre ayarlama çabasında olduğu için. Herkes bütçe yapıyor, bunlar bu şekilde yansıyor. Vergi avantajı olacak ve istihdam sağlayıcıya yük binmeyecek mi? Ya da tamamen birebir mi yansıyacak? Brüt, net vesaire, vergi konusunda da birtakım çalışmalar var asgari ücret tarafında. Üreticiyi de çok baskılamayalım çalışmaları da mevcut." dedi.
"ÜLKEDE ÜCRET ARTIŞI SÖZ KONUSU OLUR"
Asgari ücret için ülke örneklerine bakıldığını dile getiren Altınsaç," Gün sonunda asgari ücrete zam geldiğinde şirketin içinde veya kurumlar içinde kademeli olarak da zam yapılması gerekiyor. Topyekün ülkede bir ücret artışı da söz konusu olur. Bu da enflasyon üstü oluyor." ifadelerini kullandı.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
2005 asgari ücret
Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 asgari ücret
Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 asgari ücret
Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 asgari ücret
Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 asgari ücret
Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 asgari ücret
Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 asgari ücret
Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 asgari ücret
Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 asgari ücret
Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 asgari ücret
Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 asgari ücret
Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 asgari ücret
Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 asgari ücret
Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
2019 asgari ücret
Net: 2 bin 020 TL
Brüt: 2 bin 558 TL
2020 asgari ücret
Net: 2 bin 324 TL
Brüt: 2 bin 943 TL
2021 asgari ücret
Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş
Net: 2 bin 825 lira 90
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