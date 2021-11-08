TÜSİAD ekonomistinden asgari ücret değerlendirmesi: Yüzde 25 veya üzerinde zam gelebilir

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç asgari ücret zammına ilişkin olarak konuştu. Bloomberg'e açıklamada bulunan Gizem Öztok Altınsaç, ekonomide risklerin yüksek yönlü olduğunu ifade etti.

Gizem Öztok Altınsaç, 2016 yılında olduğu gibi asgari ücrete yüklü bir zammı yapılacağını düşündüğünü ifade etti. Yüzde 25'ler oranında zam yapılabileceğini söyleyen Gizem Öztok Altınsaç," Açıkçası daha bile çok olabilir. " dedi.

Asgari ücrete yapılması beklenen zam oranın kendi görüşü olduğunu belirten Altınsaç," Belli olmadan speküle etmek doğru değil. Piyasada çokça konuşulduğu, beklenti oluştuğu için ve aslında şirketler kendilerini buna göre ayarlama çabasında olduğu için. Herkes bütçe yapıyor, bunlar bu şekilde yansıyor. Vergi avantajı olacak ve istihdam sağlayıcıya yük binmeyecek mi? Ya da tamamen birebir mi yansıyacak? Brüt, net vesaire, vergi konusunda da birtakım çalışmalar var asgari ücret tarafında. Üreticiyi de çok baskılamayalım çalışmaları da mevcut." dedi.

"ÜLKEDE ÜCRET ARTIŞI SÖZ KONUSU OLUR"

Asgari ücret için ülke örneklerine bakıldığını dile getiren Altınsaç," Gün sonunda asgari ücrete zam geldiğinde şirketin içinde veya kurumlar içinde kademeli olarak da zam yapılması gerekiyor. Topyekün ülkede bir ücret artışı da söz konusu olur. Bu da enflasyon üstü oluyor." ifadelerini kullandı.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90

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