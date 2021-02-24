TÜSİAD girişimcilik programı başvurusu başladı! Başvuru detayları belli oldu...

2011 yılından bu yana her yıl düzenlenen "Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Bu Gençlikte İŞ Var!" girişimcilik programı ile girişimci adaylarına; eğitimden iş dünyası ile tanıştırmaya, kuluçkadan mentorluğa kadar geniş yelpazede destek sağlanıyor.

Programa başvurular 10 Mart 2021 tarihine kadar "bugenclikteisvar.com" üzerinden alınacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Seçilen kişiler 19 Nisan-11 Mayıs'ta 3 hafta sürecek ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek girişimcilik kampına katılacak. İlerleyen süreçte, TÜSİAD üyesi iş insanları ile birlikte çalışma ve finansal destek alma şansını elde edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Programa katılım şartları şöyle;



Üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora bölümlerinde halen öğrenci olmak veya bu bölümlerden son 1 yılda mezun olmuş olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını geçmiş ve 30 yaşından gün almamış olmak,

Son başvuru tarihine kadar 2 ile 5 kişilik ekip kurmuş olmak,

Fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten ticari kazanç elde etmek amacıyla tüzel kişilik kurmamış olmak.