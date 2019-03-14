TÜSİAD Tokyo’da düzenlenecek B20 Zirvesi’ne katılıyor

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) G20'nin iş dünyası boyutu olarak görülen ve bu yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan B20 Zirvesi'ne katılacak.

Bu yıl B20'nin G20'ye sunacağı politika öneri belgelerinde TÜSİAD üyesi şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlayan iş temelli somut inovasyon örnekleri de yer alırken, bu yıl 14-15 Mart tarihinde düzenlenecek olan zirveye TÜSİAD Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Dr. Bahadır Kaleağası, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci ve TÜSİAD AB ve Businesseurope Temsilcisi Dilek Aydın katılıyor.

Zirve kapsamında 15 Mart Cuma günü iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek olan Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de katılacağı etkinlikler kapsamında aynı gün gerçekleşecek olan "Herkes için İş: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Toplum 5.0'ı gerçekleştirmek" başlıklı oturuma Dr. Bahadır Kaleağası konuşmacı olarak katılacak. Kaleağası konuşmasında, Türk iş dünyasının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) doğrultusundaki çalışmalarını, şirketlerin dijital dönüşüm çağında üstlenmesi gereken rolleri ve toplumun bu yeni çağa uyum sağlayabilmesi için ihtiyaç duyulan gereksinimleri ele alacak.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Toplum 5.0'ı Gerçekleştirmek ana teması altında yapılan ve Japonya Ekonomi, Ticaret, Sanayi; Dışişleri ve Maliye Bakanlarının da katıldığı "B20 Zirvesi"nde Toplum 5.0'ı gerçekleştirme hedefinde küresel ekonomi, kural temelli ticaret ve yatırım, iş dünyası ve dijital dönüşüm, küresel zorluklara karşı tüm taraflar için çözümler gibi konular ele alınıyor. B20 Tokyo Dönem Başkanlığı'nın hazırladığı ve TÜSİAD'ın da kapsamlı katkılarının yer aldığı özel sektör önerileri, 28-29 Haziran tarihlerinde Osaka'da düzenlenecek "G20 Liderler Zirvesi"ne sunulacak.

DHA