TÜSİAD'a karşı MÜSİAD! Flaş açıklama: Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez

Gündemdeki son ekonomik gelişmeler ile ilgili Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden flaş bir açıklama yapıldı.

Açıklamada ülke ekonomisinin sadece döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemeyeceği vurgulanırken son 20 senede serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık yüzde 5,3 büyümeyi başaran Türk ekonomisinin bu süreci de atlatacağına inandıkları belirtildi.

İşte MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklama:

"Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür. üzülerek görmekteyiz ki; son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan, sun'i bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

MÜSİAD olarak bizler, reel ekonomik göstergelerle değil algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısındayız. Zira yılın ilk 3 çeyreğinde %11,7 büyüyen, son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez.

Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı. geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama %5.3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır.

Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyib Erdoğan'ın önderliğinde uygulamaya konulan; üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı katbekat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz. "