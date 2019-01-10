TÜSİAD/Bilecik: Ekonomide kuralların yeniden yazıldığı bir dönemden geçiyoruz

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, girişimcilik ruhunu yeşertme ihtiyacının kurumları geleceğe taşıyacak gündem maddeleri olduğunu belirterek, "Kabul etmeliyiz ki bugün ekonomide kuralların yeniden yazıldığı ve oyun kurucuların girişimler/girişimciler olduğu bir dönemden geçiyoruz" dedi.

TÜSİAD'ın Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu bünyesinde Accenture ve Özyeğin Üniversitesi'nin iş birliğinde hazırladığı "Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü" rehberi ING Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenen bir toplantı ile kamuoyuna sunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, inovasyon kültürünü benimseme ve girişimcilik ruhunu yeşertme ihtiyacının kurumları geleceğe taşıyacak "olmazsa olmaz" gündem maddeleri olduğunu belirterek, girişimcilik dönüşümünün önemini şu sözlerle vurguladı:

"Kabul etmeliyiz ki bugün ekonomide kuralların yeniden yazıldığı ve oyun kurucuların girişimler/girişimciler olduğu bir dönemden geçiyoruz.

"Artık günümüzde herkes, kendi şirketini kurmasa bile, kurumları içinde bir girişimci gibi çalışmalı, bir girişimci gibi düşünmeli.

"Şirketler de bu ortamı kendi içlerinde yaratmak ve bireyi özgür kılmak için geleneksel iş yapış şekillerini rafa kaldırmalı, kurum içinde kanalları açık ve şeffaf hale getirmeli. Kurumlarımızı korumak için kaleler inşa etmek ve kalenin duvarlarını yükseltmek nafile bir çaba…

"Başımızı kurumun dışına çıkartmalı, iş modellerinin, işlerin nasıl değiştiğini gün be gün gözlemlemeliyiz. Mevcut değil sıra dışı rakiplerimizi tasavvur edebilmek, yeni müşteri sınıfları oluşturabilmek ve iş birliği fırsatlarını gözetebilmek üzere strateji geliştirmeliyiz. Ancak bu sayede kurumlarımızı geleceğe taşıyabiliriz."

Tanıtım toplantısı kapsamında, Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü İhsan Elgin ve Accenture Dijital Türkiye Ülke Direktörü Erdal Güner tarafından yapılan rehber sunumunun ardından "Kurumlarımızı Nasıl Bir Dönüşüm Bekliyor?" konulu bir panel düzenlendi.

Panelde Allianz Türkiye CEO Vekili Arif Aytekin, BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, Enerjisa Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı Fezal Okur ve Aygaz Pazarlama ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı Rıdvan Uçar, kurumlarındaki iyi uygulama örneklerinden bahsederek, dönüşüm sürecinin kazançları ve zorluklarına değindiler.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen TÜSİAD Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı Pınar Abay konuşmasında, Kurumların Girişimcilik Dönüşümü Rehberi'nin Türkiye'de bu konuda bir yol haritası sunan ilk çalışma olduğuna değinerek, şu sözlere yer verdi:

"Kurumların girişimcilik reflekslerini işleyişlerine dahil ederek dönüşmeleri gerekiyor. Bu dönüşüm, kurum kültürlerimizi, yönetim ve iş yapış şekillerimizi, kısaca şirketlerimizin en önemli hareket sistemlerini derinden etkiliyor.

"Fikir geliştirme öncesi fırsat ya da ihtiyacın tanımından başlayıp üretime ve pazarlama iletişimine kadar tüm aşamaların takip edileceği kökten uca sistemlere ihtiyacımız var.

"Tüm bu süreçte en önemli unsurun zihinsel dönüşüm olduğunun, bu dönüşümün odağında da insan unsurunun olduğunun, yeni fikirlerin gelişmesine ve uygulanmasına engel olacak bariyerleri ortadan kaldırmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum."

TÜSİAD girişimcilik dönüşümünü hayata geçirmek isteyen kurumlara yönelik hazırladığı rehberde; kurumların içeride girişimciliği yeşertecek zemini oluşturmaları, dışarıda ise ekosistem ile etkileşimi artırmaları için 100 günlük bir eylem planı sunuyor.

Rehberde ayrıca Türkiye'de ve dünyada bu konuda öne çıkan şirketlerin uygulama örnekleri inceleniyor ve girişimcilik dönüşümünü başlatmak için atılması gereken temel adımlara değiniliyor.

DHA