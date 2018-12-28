İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Tutak ilçesinde 1 gün okullar tatil edildi

Tutak ilçesinde 1 gün okullar tatil edildi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün okullar tatil edildi.

Tutak ilçesinde 1 gün okullar tatil edildi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün okullar tatil edildi.

Tutak İlçe Milli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada,"Tutak ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki köy okulları ve taşıma sistemli eğitim veren okullara köylerden gelenler için 28 Aralık 2018 (Cuma) tarihinde, bir (1) gün süre ile eğitime ara verilmiştir"denildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.