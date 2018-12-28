Tutak ilçesinde 1 gün okullar tatil edildi
Ağrı'nın Tutak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün okullar tatil edildi.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün okullar tatil edildi.
Tutak İlçe Milli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada,"Tutak ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki köy okulları ve taşıma sistemli eğitim veren okullara köylerden gelenler için 28 Aralık 2018 (Cuma) tarihinde, bir (1) gün süre ile eğitime ara verilmiştir"denildi.
Kaynak: İHA
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