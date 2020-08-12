Tutmaç çorbası nasıl yapılır? Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden olan yapılışı ile Yayla çorbasını da andıran ve özellikle Doğu Anadolu mutfağında yaygın olarak tüketilen bu çorba dün akşam Masterchef'te yarışmacılar tarafından yapıldıktan sonra merak edilmeye başlandı. Peki Tutmaç çorbası tarifi nedir? Nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Tarihçesi

Tutmaç çorbası aslında erişte aşı olarak da bilinen yüzyıllardır yapılan mitolojik bir Türk yemeğidir. Unutulmaya yüz tutmuş bu muhteşem lezzet, hızlı hazırlanabilmesi ve kolay muhafaza edilebilmesinden dolayı Anadolu sofralarında halen tüketilmeye devam ediyor.

TUTMAÇ ÇORBASI MALZEMELERİ

– 1 lt su

– Yarım bardak nohut (Haşlanmış)

– Yarım bardak erişte

– Yarım bardak yeşil mercimek (Az haşlanmış)

– 1 soğan

– Kuru nane

– Tuz

– Karabiber

– Zeytinyağı

Terbiyesi için;

– 1 kaşık un

– 1 yumurta sarısı

– 1,5 bardak süzme yoğurt

TUTMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle derin bir tencerenin içinde suyu kaynatın. Kaynayan suyun içine sırasıyla nohudu, mercimeği ve erişteyi ekleyin. Erişteler pişene kadar kaynatmaya devam edin. Bir başka kâsenin içinde terbiyesini hazırlamak için yumurta sarısını, unu ve yoğurdu tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Kaynayan sudan bir kepçe alıp yavaşça ve karıştırarak terbiyenin içine dökün. Eğer yeterli sıcaklığa ulaşmadıysa birkaç kez daha tekrarlayın ve daha sonra terbiyeyi kaynayan suyun içine dökün. 1-2 dakika daha kaynadıktan sonra kapatın. Nane ile sıcak şekilde servis edin. Afiyet olsun.