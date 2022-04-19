Tutuk isminin anlamı nedir, Tutuk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Tutuk isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Tutuk ismi ne demek, Tutuk ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Tutuk isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Tutuk İsminin anlamı nedir? TDK Tutuk anlamı:

Tutuk ismi Türk Dil Kurumunda dokuz farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. sıfat Akıcı, rahat konuşamayan:

"Önce benim sonra kardeşimin elini avuçlarının arasına alıp tutuk ama heyecansız bir sesle yakında yeniden evleneceğini söyledi." - Elif Şafak

2. sıfat Eski işlevini göremez duruma gelmiş:

"Ne var ki banyo kapısının sürgüsü tutuk, kilidi de kırık olduğundan, kolu indirerek dışarı çıkmayı başarmıştı her seferinde." - Elif Şafak

3. sıfat Olması gereken gibi olmayan:

Millî takım bugünlerde tutuk.

4. sıfat Bir organ hareket edemez olmuş:

"Geçen gün beni dövdüler. Boynum, omuzlarım hâlâ tutuk." - Attila İlhan

5. sıfat Kısılmış, kesik:

"Ağır ağır ve tahtalar arasında boğulan tutuk akislerle yükseliyordu." - Peyami Safa

6. sıfat, hukuk Tutuklu.

7. sıfat Kapalı, tıkalı.

8. sıfat Sıkıntılı:

"Bu tutuk hava içinde saat ona doğru Meclisin zili uzun uzun çaldı." - Ruşen Eşref Ünaydın

9. sıfat, mecaz Durgun, çekingen, sıkılgan:

"Bu babadan geçme derviş huyum, hoşgörüm yüzünden tutuk oluşumu anlamıyorlar." - Nezihe Meriç

Tutuk İsmi Kuranda geçiyor mu?

Tutuk ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Tutuk isminin kökeni:

Tutuk ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Tutuk isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Tutuk isminin rengi:

Navajo

Tutuk ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Tutuk isminin Harf Analizi Nedir ?

Tutuk ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

T : Hayalperest, tembel,

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

T : Hayalperest, tembel,

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

K : Kariyerli

Tutuk isminin Numerolojisi Kaçtır?

Tutuk ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T : 24

U : 25

T : 24

U : 25

K : 14

= 112 – Tutuk İsminin Numeroloji Toplamı 112’dir.

Tutuk isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Tutuk ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Tutuk isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T: 2 U: 3 T: 2 U: 3 K: 2 = 12

1 + 2 = 3 Kader sayısıdır

Tutuk isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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